Англия04 мая 2025, 00:23 |
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Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Немецкий тренер – о сезоне Ван Дейка
04 мая 2025, 00:23 |
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Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча. Клопп вспомнил сезон 2018-19, когда защитник Вирджил ван Дейк провел выдающийся сезон, но награда досталась Лионелю Месси.
«Я не могу вспомнить более впечатляющего сезона для защитника, как сезон Ван Дейка в 2018-19 годах. Было бы правильно, если бы он тогда выиграл Золотой мяч», – сказал Клопп.
Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.
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