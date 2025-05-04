Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча. Клопп вспомнил сезон 2018-19, когда защитник Вирджил ван Дейк провел выдающийся сезон, но награда досталась Лионелю Месси.

«Я не могу вспомнить более впечатляющего сезона для защитника, как сезон Ван Дейка в 2018-19 годах. Было бы правильно, если бы он тогда выиграл Золотой мяч», – сказал Клопп.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.