Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Англия
04 мая 2025, 00:23 |
880
1

Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Немецкий тренер – о сезоне Ван Дейка

04 мая 2025, 00:23 |
880
1
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча. Клопп вспомнил сезон 2018-19, когда защитник Вирджил ван Дейк провел выдающийся сезон, но награда досталась Лионелю Месси.

«Я не могу вспомнить более впечатляющего сезона для защитника, как сезон Ван Дейка в 2018-19 годах. Было бы правильно, если бы он тогда выиграл Золотой мяч», – сказал Клопп.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

По теме:
Легендарный бразилец назвал обладателя ЗМ-2025 и дал совет Винисиусу
ВИДЕО. Месси удивил своим поступком. Он подошел к соперникам своего сына
Определен финалист Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Они сыграют с обидчиками Месси
Вирджил ван Дейк Юрген Клопп Лионель Месси Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
Футбол | 03 мая 2025, 01:57 0
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было бы ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»

Наставник «Ромы» скоро покинет клуб

АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
Футбол | 03 мая 2025, 00:02 4
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»

Легенда в восторге от Ямаля

Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Хоккей | 03.05.2025, 21:54
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
Бокс | 03.05.2025, 08:26
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
Челси нацелился на звезду сборной Украины. Известна сумма трансфера
Футбол | 03.05.2025, 23:26
Челси нацелился на звезду сборной Украины. Известна сумма трансфера
Челси нацелился на звезду сборной Украины. Известна сумма трансфера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
Просто сказав, що Ван Дейк був гідний Золотого М'яча. Яке нафіг "ГОЛОВНЕ пограбування в ІСТОРІЇ Золотого М'яча"? Де таке було сказано? Автор, в тебе все нормально зі здоров'ям?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
02.05.2025, 21:07 6
Футбол
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 2
Бокс
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
02.05.2025, 03:05 19
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
02.05.2025, 07:55
Хоккей
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
Ямаль может стать источником проблем в раздевалке Барсы. Названа причина
02.05.2025, 16:30 6
Футбол
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
02.05.2025, 00:30 37
Теннис
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
02.05.2025, 14:55 5
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем