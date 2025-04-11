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Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 21:42 |
93
0

Оболонь – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 24-го тура чемпионата Украины состоится 12 апреля в 18:00

11 апреля 2025, 21:42 |
93
0
Оболонь – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 12 апреля, в 18:00 состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO, а также на ютуб-канале киевского клуба.

Оболонь – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Оболонь – Черноморец
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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