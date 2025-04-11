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  4. Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на матч чемпионата
Португалия
11 апреля 2025, 21:20 |
353
0

Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на матч чемпионата

Украинский вратарь не вышел на поле в полуфинале Кубка Португалии

11 апреля 2025, 21:20 |
353
0
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на матч чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

13 апреля состоится матч 29-го тура чемпионата Португалии, в котором сыграют «Бенфика» и «Арока».

В предстоящем поединке в стартовый состав лиссабонского клуба вернется голкипер Анатолий Трубин. Украинский вратарь в последней встрече полуфинала Кубка Португалии остался на скамейке запасных.

Сообщается, что главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже решил разделить турниры – в Кубке играет Самуэл Соареш, а в лиге – Трубин. Именно по этой причине украинец и не вышел на поле в матче полуфинала против «Тирсенсе» (5:0).

«Бенфика» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, в активе клуба – 68 баллов. Ближайший преследователь – «Спортинг» – отстает на два очка.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Арока Анатолий Трубин
Николай Титюк Источник: A Bola
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