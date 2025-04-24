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  4. Икер КАСИЛЬЯС: «Однозначно, это лучший момент в моей карьере»
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24 апреля 2025, 02:34 |
48
0

Икер КАСИЛЬЯС: «Однозначно, это лучший момент в моей карьере»

Икер высказался о своем дебюте и победе в ЛЧ

24 апреля 2025, 02:34 |
48
0
Икер КАСИЛЬЯС: «Однозначно, это лучший момент в моей карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Касильяс

Легендарный голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс назвал лучший момент в своей карьере.

«Мой лучший момент в карьере? Это мой дебют, потому что с него все началось. И еще один момент, первый трофей Лиги чемпионов, который я выиграл», – сказал Касильяс.

Первый трофей Лиги чемпионов Касильяс выиграл в 2000 году, когда «Реал» в финале разгромил «Валенсию» (3:0).

Ранее Икер Касильяс составил пятерку лучших вратарей в мире. На первой строчке у Касильяса разместился вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

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Икер Касильяс Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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