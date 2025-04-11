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  4. «Сигналов не вижу». Григорчук прокомментировал поведение Макуана
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 19:10 | Обновлено 11 апреля 2025, 19:40
633
0

«Сигналов не вижу». Григорчук прокомментировал поведение Макуана

Наставник черкасского ЛНЗ заявил, что рассчитывает на футболиста

11 апреля 2025, 19:10 | Обновлено 11 апреля 2025, 19:40
633
0
«Сигналов не вижу». Григорчук прокомментировал поведение Макуана
ФК ЛНЗ. Бени Макуана

11 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер».

Подопечные Марино Пушича разгромили соперника со счетом 4:1. После финального свистка наставник хозяев Роман Григорчук прокомментировал слухи о поведении легионера Бени Макуана:

«Я не могу комментировать эти слухи, потому что не знаю, о чем вы говорите. Никаких новостей о Бени я не читал. Сигналов от него я не вижу. Да, у него не все складывается так, как мы хотели бы.

Он долго набирал форму, а потом получил травму и снова пропустил две игры. Он тренировался всего четыре дня и сегодня вышел на поле. Никаких проблем с Макуана нет. Он серьезный футболист и в ближайшее время будет играть на высоком уровне. Мы на него рассчитываем», – сообщил Григорчук.

«Шахтер» набрал 50 баллов и продолжает занимать третье место в турнирной таблице. ЛНЗ разместился на десятой позиции, в активе клуба – 25 очков.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер Роман Григорчук Бени Макуана
Николай Титюк Источник: УПЛ-ТВ
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