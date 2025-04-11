«Сигналов не вижу». Григорчук прокомментировал поведение Макуана

11 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер».

Подопечные Марино Пушича разгромили соперника со счетом 4:1. После финального свистка наставник хозяев Роман Григорчук прокомментировал слухи о поведении легионера Бени Макуана:

«Я не могу комментировать эти слухи, потому что не знаю, о чем вы говорите. Никаких новостей о Бени я не читал. Сигналов от него я не вижу. Да, у него не все складывается так, как мы хотели бы.

Он долго набирал форму, а потом получил травму и снова пропустил две игры. Он тренировался всего четыре дня и сегодня вышел на поле. Никаких проблем с Макуана нет. Он серьезный футболист и в ближайшее время будет играть на высоком уровне. Мы на него рассчитываем», – сообщил Григорчук.

«Шахтер» набрал 50 баллов и продолжает занимать третье место в турнирной таблице. ЛНЗ разместился на десятой позиции, в активе клуба – 25 очков.