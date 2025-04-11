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  4. Линетт пояснила, почему отказалась играть против сборной Украины
Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2025, 18:42 |
1472
0

Линетт пояснила, почему отказалась играть против сборной Украины

Магда заболела и даже не пришла поддерживать команду Польши

11 апреля 2025, 18:42 |
1472
0
Линетт пояснила, почему отказалась играть против сборной Украины
Radomskie Centrum Sportu. Магда Линетт

30-я ракетка мира Магда Линетт в социальных сетях обратилась к болельщикам после отказа играть против сборной Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг:

«С большим сожалением должна сообщить, что сегодня не смогу выйти на корт по состоянию здоровья. Мне настолько плохо, что я даже не смогу присутствовать на матче, чтобы поддержать команду со скамейки запасных.

Я тоже приняла сложное решение сняться с турнира в Руане. Это очень трудный момент для меня, но я должна позаботиться о своем здоровье и возвращении к нормальной форме. Благодарю вас за каждое слово поддержки, за сообщения и добрые мысли – сейчас для меня это особенно важно. До встречи уже совсем скоро!

Ваша Магда».

Линетт должна была сыграть против Элины Свитолиной. Вместо Магды на корт вышла Майя Хвалинская. Днем ранее Линетт вместе со сборной Польши разгромила Швейцарию 3:0, а сама Магда выиграла у Виктории Голубич 6:3, 6:4.

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Магда Линетт женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису Украина - Польша Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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