Кто для Свитолиной? Лидер сборной Польши не сыграет против Украины

11 апреля состоится матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.

Перед стартом поединков стало известно о том, что лидер польской команды Магда Линетт пропустит встречу из-за болезни.

Для Польши это не первая потеря – еще в конце марта от выступлений за сборную отказались Ига Свентек и Магдалена Френх.

Линетт должна была сыграть против Элины Свитолиной. Теперь же Элина выйдет на корт против Майи Хвалинской, которая занимает 121-е место в рейтинге WTA.

Днем ранее Польша разгромила Швейцарию 3:0, а Линетт переиграла Викторию Голубич со счетом 6:4, 6:3.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация

Украина – Польша