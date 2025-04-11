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Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2025, 15:31 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:20
839
3

Кто для Свитолиной? Лидер сборной Польши не сыграет против Украины

Магда Линетт пропустит матчевое противостояние против сине-желтых из-за болезни

11 апреля 2025, 15:31 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:20
839
3
Кто для Свитолиной? Лидер сборной Польши не сыграет против Украины
Radomskie Centrum Sportu. Магда Линетт

11 апреля состоится матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.

Перед стартом поединков стало известно о том, что лидер польской команды Магда Линетт пропустит встречу из-за болезни.

Для Польши это не первая потеря – еще в конце марта от выступлений за сборную отказались Ига Свентек и Магдалена Френх.

Линетт должна была сыграть против Элины Свитолиной. Теперь же Элина выйдет на корт против Майи Хвалинской, которая занимает 121-е место в рейтинге WTA.

Днем ранее Польша разгромила Швейцарию 3:0, а Линетт переиграла Викторию Голубич со счетом 6:4, 6:3.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация

Украина Польша

  • Марта Костюк – Катажина Кава
  • Элина Свитолина – Майя Хвалинская
  • Людмила Киченок / Надежда Киченок – Мартина Кубка / Майя Хвалинская

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Магда Линетт болезнь Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису Украина - Польша Элина Свитолина Майя Хвалинская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Fdail
Це вже навіть не просто шанс, це той золотий білет ,який витягнула збірна й немає права розгубити десь. 
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0
Serhii P.
Пощастило, що у Польщі такий слабкий склад на цей матч
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0
Vitason
3:0 Обігруємо Польщу і тоді достатньо виграти хоть один з трьох матчів проти Швейцарії і ми в фіналі!!
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0
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