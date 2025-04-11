Кто для Свитолиной? Лидер сборной Польши не сыграет против Украины
Магда Линетт пропустит матчевое противостояние против сине-желтых из-за болезни
11 апреля состоится матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.
Перед стартом поединков стало известно о том, что лидер польской команды Магда Линетт пропустит встречу из-за болезни.
Для Польши это не первая потеря – еще в конце марта от выступлений за сборную отказались Ига Свентек и Магдалена Френх.
Линетт должна была сыграть против Элины Свитолиной. Теперь же Элина выйдет на корт против Майи Хвалинской, которая занимает 121-е место в рейтинге WTA.
Днем ранее Польша разгромила Швейцарию 3:0, а Линетт переиграла Викторию Голубич со счетом 6:4, 6:3.
Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация
Украина – Польша
- Марта Костюк – Катажина Кава
- Элина Свитолина – Майя Хвалинская
- Людмила Киченок / Надежда Киченок – Мартина Кубка / Майя Хвалинская
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