Интер сделал предложение форварду Лилля. Тот шокировал зарплатным запросом

Миланский «Интер» начал работу по усилению состава в летнее трансферное окно. Прежде всего, «нерадзурри» хотели бы подписать топового новобранца в линию нападения, из-за чего в сферу их внимания угодил 25-летний центрфорвард «Лилля» Джонатан Дэвид.

Канадец летом покинет «догов» свободным агентом, так как у него истекает срок трудового соглашения, и этим хотят воспользоваться многие клубы Европы.

«Интер» вышел на Дэвида, однако тот шокировал «нерадзурри» своим зарплатным запросом: Джонатан хочет получить зарплату в размере 10 миллионов евро в год, а также подписной бонус на 15 миллионов евро. Также итальянскому гранду придется выплатить комиссионные агенту футболиста, размер которых не конкретизируется.

В «Интере» отклонили требования Дэвида, но сообщили ему, что готовы оформить сотрудничество на пять лет с ежегодным окладом в 5 миллионов евро.

Также «нерадзурри» сообщили канадцу, что если тот не получит ожидаемых условий от других клубов, то может рассчитывать на их предложение, хотя в «Интере» хотели бы, чтобы Дэвид с ответом не слишком затягивал.

В текущем сезоне Джонатан Дэвид сыграл 43 официальных матча, в которых отличился 23 голами и 10 ассистами.