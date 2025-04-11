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  4. Интер сделал предложение форварду Лилля. Тот шокировал зарплатным запросом
Италия
11 апреля 2025, 19:05 |
831
3

Интер сделал предложение форварду Лилля. Тот шокировал зарплатным запросом

Джонатан Дэвид летом может перебраться в Милан, но пока этот вариант выглядит маловероятным

11 апреля 2025, 19:05 |
831
3
Интер сделал предложение форварду Лилля. Тот шокировал зарплатным запросом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

Миланский «Интер» начал работу по усилению состава в летнее трансферное окно. Прежде всего, «нерадзурри» хотели бы подписать топового новобранца в линию нападения, из-за чего в сферу их внимания угодил 25-летний центрфорвард «Лилля» Джонатан Дэвид.

Канадец летом покинет «догов» свободным агентом, так как у него истекает срок трудового соглашения, и этим хотят воспользоваться многие клубы Европы.

«Интер» вышел на Дэвида, однако тот шокировал «нерадзурри» своим зарплатным запросом: Джонатан хочет получить зарплату в размере 10 миллионов евро в год, а также подписной бонус на 15 миллионов евро. Также итальянскому гранду придется выплатить комиссионные агенту футболиста, размер которых не конкретизируется.

В «Интере» отклонили требования Дэвида, но сообщили ему, что готовы оформить сотрудничество на пять лет с ежегодным окладом в 5 миллионов евро.

Также «нерадзурри» сообщили канадцу, что если тот не получит ожидаемых условий от других клубов, то может рассчитывать на их предложение, хотя в «Интере» хотели бы, чтобы Дэвид с ответом не слишком затягивал.

В текущем сезоне Джонатан Дэвид сыграл 43 официальных матча, в которых отличился 23 голами и 10 ассистами.

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Джонатан Дэвид Интер Милан Лилль трансферы Лиги 1 трансферы Серии A трансферы
Алексей Сливченко Источник: Calciomercato
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Комментарии 3
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OKs100
Тот самый Джонатан Дэвид, которого кода-то Яремчук деклассировал в Генте, посадив его на лавку.
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+1
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didora
В тому то й діло "кода-то"!!! А на сьогодні Джонатан вище стоїть ніж Яремчук (по грі). Те що він забив у Греції пару голів, то нічого значного не коштує. Греція це ж не Іспанія і не Англія. 
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