«Не хочу быть обузой для клуба». Сидорчук – о возвращении в Динамо

Полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо», где он играл в 2013–23 годах:

«Я вернусь в клуб, если буду уверен, что смогу помочь команде. Для этого нужно поговорить с президентом или спортивным директором «Динамо». В таком случае буду счастлив присоединиться к коллективу.

Но в то же время я не хочу быть обузой для «Динамо». Ни в коем случае не собираюсь занимать чье-то место в составе. Это ни про меня», – рассказал Сидорчук.

В сентябре 2023 года 33-летний полузащитник перебрался в бельгийский «Вестерло» за 700 тысяч евро. В текущем сезоне сыграл 12 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что форвард киевского «Динамо» вошел в символическую сборную в Европе.