Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не хочу быть обузой для клуба». Сидорчук – о возвращении в Динамо
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 18:01 |
525
0

«Не хочу быть обузой для клуба». Сидорчук – о возвращении в Динамо

Полузащитник прокомментировал возможный переход в киевскую команду

11 апреля 2025, 18:01 |
525
0
«Не хочу быть обузой для клуба». Сидорчук – о возвращении в Динамо
ФК Вестерло. Сергей Сидорчук

Полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо», где он играл в 2013–23 годах:

«Я вернусь в клуб, если буду уверен, что смогу помочь команде. Для этого нужно поговорить с президентом или спортивным директором «Динамо». В таком случае буду счастлив присоединиться к коллективу.

Но в то же время я не хочу быть обузой для «Динамо». Ни в коем случае не собираюсь занимать чье-то место в составе. Это ни про меня», – рассказал Сидорчук.

В сентябре 2023 года 33-летний полузащитник перебрался в бельгийский «Вестерло» за 700 тысяч евро. В текущем сезоне сыграл 12 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что форвард киевского «Динамо» вошел в символическую сборную в Европе.

По теме:
Легенда Шахтера оценил шансы Судакова стать топ-бомбардиром УПЛ
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шансы Шахтера на золото есть, но они маленькие»
«Хочется так». Воробей назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Украины
чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Динамо Киев Сергей Сидорчук трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: YouTube
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
Футбол | 11 апреля 2025, 12:19 4
На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро

Бразильский вингер привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
Футбол | 11 апреля 2025, 08:23 5
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале

Тренер должен выиграть Ла Лигу или Лигу чемпионов

Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Футбол | 10.04.2025, 20:06
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Роман ГРИГОРЧУК: «Меня это поразило. В раздевалку пришел президент клуба»
Футбол | 11.04.2025, 18:03
Роман ГРИГОРЧУК: «Меня это поразило. В раздевалку пришел президент клуба»
Роман ГРИГОРЧУК: «Меня это поразило. В раздевалку пришел президент клуба»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Бокс | 11.04.2025, 05:45
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
10.04.2025, 02:23 5
Футбол
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
10.04.2025, 11:32
Футбол
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
11.04.2025, 07:42 4
Бокс
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
10.04.2025, 12:20
Бокс
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
11.04.2025, 06:23 3
Футбол
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
10.04.2025, 14:43 6
Футбол
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
09.04.2025, 17:53 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем