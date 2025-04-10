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Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 11:25 |
582
0

Форвард киевского Динамо вошел в символическую сборную в Европе

Словацкий ДАК 1904 отметил игру Эрика Рамиреса

10 апреля 2025, 11:25 |
582
0
Форвард киевского Динамо вошел в символическую сборную в Европе
ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

Словацкий клуб «ДАК 1904» (Дунайская Стреда) провел головсование среди болельщиков, по итогам которого была составлена символическая сборная за 11 лет – с 2014 по 2025 год.

Фанаты отметили форварда киевского «Динамо» Эрика Рамиреса, который выступал за «ДАК 1904», откуда и перебрался в Украину. В чемпионате Словакии венесуэльский футболист провел 56 матчей, забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.

Контракт 26-летнего форварда принадлежит украинскому клубу, однако в текущем сезоне Рамирес на правах аренды играет в чемпионате Аргентины за «Тигре» (4 матча).

В составе «Динамо» Эрик провел пять матчей, где записал на свой счет один гол и один ассист. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Словакии по футболу ДАК 1904 Дунайска Стреда Эрик Рамирес символическая сборная
Николай Титюк Источник: Instagram
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