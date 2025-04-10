Форвард киевского Динамо вошел в символическую сборную в Европе
Словацкий ДАК 1904 отметил игру Эрика Рамиреса
Словацкий клуб «ДАК 1904» (Дунайская Стреда) провел головсование среди болельщиков, по итогам которого была составлена символическая сборная за 11 лет – с 2014 по 2025 год.
Фанаты отметили форварда киевского «Динамо» Эрика Рамиреса, который выступал за «ДАК 1904», откуда и перебрался в Украину. В чемпионате Словакии венесуэльский футболист провел 56 матчей, забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.
Контракт 26-летнего форварда принадлежит украинскому клубу, однако в текущем сезоне Рамирес на правах аренды играет в чемпионате Аргентины за «Тигре» (4 матча).
В составе «Динамо» Эрик провел пять матчей, где записал на свой счет один гол и один ассист. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.
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