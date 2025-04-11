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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Шансы Шахтера на золото есть, но они маленькие»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 17:40 |
207
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «Шансы Шахтера на золото есть, но они маленькие»

Экс-игрок «горняков» спрогнозировал чемпионскую гонку в УПЛ

11 апреля 2025, 17:40 |
207
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шансы Шахтера на золото есть, но они маленькие»
Андрей Воробей

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о чемпионской гонке в УПЛ.

– Относительно тройки лидеров УПЛ «Динамо», «Александрия», «Шахтер» что скажете? У дончан какие шансы побороться еще за золото?

– Шансы есть. Маленькие, но есть. Я думаю, донецкая команда будет бороться до финиша сезона. Будет еще очная встреча с киевлянами. И чемпионат такой непредсказуемый. «Динамо» может потерять очки в других поединках. Но «Шахтеру» надо еще смотреть на «Александрию». Потому что это сложная команда.

В начале второго круга я думал, что «Александрия» может где-то забуксовать, а она наоборот показывает сейчас хороший и качественный футбол. И самое главное для них, что это футбол, который приносит очки.

И в этом сезоне УПЛ третья сила – это «Александрия». И «Шахтеру» будет очень непросто даже «Александрию» догнать. Не все зависит от «Шахтера». Александрийцы и дончане очную встречу уже сыграли. Теперь от самой «Александрии» будет зависеть их будущее.

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Андрей Воробей чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига инсайд Александрия Динамо Киев
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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