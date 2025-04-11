Андрей ВОРОБЕЙ: «Шансы Шахтера на золото есть, но они маленькие»

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о чемпионской гонке в УПЛ.

– Относительно тройки лидеров УПЛ «Динамо», «Александрия», «Шахтер» что скажете? У дончан какие шансы побороться еще за золото?

– Шансы есть. Маленькие, но есть. Я думаю, донецкая команда будет бороться до финиша сезона. Будет еще очная встреча с киевлянами. И чемпионат такой непредсказуемый. «Динамо» может потерять очки в других поединках. Но «Шахтеру» надо еще смотреть на «Александрию». Потому что это сложная команда.

В начале второго круга я думал, что «Александрия» может где-то забуксовать, а она наоборот показывает сейчас хороший и качественный футбол. И самое главное для них, что это футбол, который приносит очки.

И в этом сезоне УПЛ третья сила – это «Александрия». И «Шахтеру» будет очень непросто даже «Александрию» догнать. Не все зависит от «Шахтера». Александрийцы и дончане очную встречу уже сыграли. Теперь от самой «Александрии» будет зависеть их будущее.