Андрей ВОРОБЕЙ: «После «Золотого дубля» мы побывали на вилле Невио Скалы»

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о полуфиналах Кубка Украины, шансах тройки лидеров на чемпионство УПЛ, вспомнил, как Невио Скала футболистов донецкой команды принял у себя в Италии на вилле, а также ответил на другие вопросы.

– Андрей, какое у вас мнение по поводу полуфинальных противостояний Кубка Украины «Буковина» – «Динамо» и «Полесье» – «Шахтер»?

– Трудно сказать. Нынешний сезон УПЛ показывает, что можно потерять очки где угодно. Так как полуфиналы будут из одного матча, то предсказать результат будет трудно. Конечно, по моему мнению, в финале будут фавориты. Но это Кубок и сюрпризы возможны везде. А по матчу «Полесье» – «Шахтер» вообще непонятно, потому что житомирская команда еще не проигрывала дончанам. К тому же поединок будет в Житомире. Конечно, фаворитом является «Шахтер», но все видят статистику игр между этими командами. Поэтому эта пара непредсказуемая. Что касается матча «Буковина» – «Динамо», то явным фаворитом является киевская команда. Но полуфинал будет из одного поединка. К тому же для киевлян будет выездной матч. Поэтому и в этой встрече могут быть сюрпризы. В четвертьфинале «Динамо» не без труда прошло «Рух». Хотя, по моему мнению, львовская команда в той кубковой игре была сильнее «Динамо». Да, можно сказать, что у киевлян второй состав играл, но тем не менее. «Рух» очень много моментов создал и даже был ближе к победе, чем «Динамо». Поэтому в паре «Буковина» – «Динамо» тоже еще не все понятно. Эти два полуфинала Кубка трудно предсказать. Это футбол. И фавориты вылетают. Но, по моему мнению, и хотелось бы так, чтоб финал был «Динамо» – «Шахтер». Да, классико.

– А вспомните из своей карьеры самые яркие впечатления, которые связаны с Кубком Украины, когда с «Шахтером» вы первые трофеи выиграли.

– Я, когда пришел в «Шахтер», команда выиграла Кубок, но я тогда не принимал участие в финале. А первый Кубок Украины, который я уже выигрывал в составе «Шахтер», конечно, памятный.

– В тех Кубках Украины сезонов 2000/2001, 2001/2002 и 2003/2004, когда «Шахтер» в них побеждал, вы зажигали за донецкую команду.

– Это был полностью забитый «Олимпийский» на финалах в Киеве. Тогда была другая атмосфера. Вся трибуна была с донецкими фанатами. А полстадиона это были фаны киевлян. Очень был серьезный ажиотаж. Помню, что тогда из Донецка и других регионов на финал ехало очень много поездов и колонн с автобусами. Это был очень сильный ажиотаж. А в 2002 году при Невио Скале мы выиграли в дополнительное время со счетом 3:2.

– И вы же забили победный гол на 98 минуте.

– Да, я забил победный гол. Это такой мой самый памятный и самый важный гол в карьере.

– Невио Скала что-то особенное сказал после того триумфа?

– Ничего особенного не сказал. В принципе по игре мы должны были еще в основное время побеждать. У меня был момент, и я его не реализовал. А вот в дополнительное время я уже забил, реализовав свой момент. В конце дополнительного времени могли и пропустить, но мы выстояли и выиграли тот финал Кубка Украины-2002. Невио Скала ничего особенного не говорил, но он был очень рад. И у нас был с ним уговор, как сейчас помню. Если мы выигрываем чемпионат Украины и Кубок, то он нас принимает у себя на вилле в Италии. И он свое слово сдержал. Мы поехали на сборы и день провели на его вилле в Италии.

– Это получается в знак благодарности за то, что «Шахтер» оформил «Золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Украины?

– Да, у нас были предсезонные сборы. Не помню, куда мы через Италию дальше поехали. Но мы побыли в Италии 2-3 дня и как раз побывали у него на вилле. Это было после «Золотого дубля».

– Впечатления были, наверное, очень яркие?

– Да, после «Золотого дубля» мы побывали на шикарной огромной вилле Невио Скалы в Италии. Посмотрели его поля табачные. Он свое слово сдержал. У него до сих пор есть эти имения. Насколько я знаю, он до сих пор занимается этим.

– То есть всю команду принял у себя на вилле. Вообще молодец.

– Да, мы перед сборами к нему заехали и целый день провели у него на вилле.

– А какая у него машина была в Италии?

– Я не помню какая. Но он не сторонник мерседесов и показательных выступлений. Он сторонник обычных таких машин, скажем так, для работы.

– По поводу тройки лидеров УПЛ «Динамо», «Александрия», «Шахтер» что скажете? У дончан какие шансы побороться еще за золото?

– Шансы есть. Маленькие, но они есть. Я думаю, донецкая команда будет бороться до финиша сезона. Будет еще очная встреча с киевлянами. И чемпионат такой непредсказуемый. «Динамо» может потерять очки в других поединках. Но «Шахтеру» надо еще смотреть на «Александрию». Потому что это непростая команда. В начале второго круга я думал, что «Александрия» может где-то забуксовать, а она, наоборот, показывает сейчас хороший и качественный футбол. И самое главное для них, что это футбол, который приносит очки. И в этом сезоне УПЛ третья сила – это «Александрия». И «Шахтеру» будет ой как непросто даже «Александрию» догнать. Не все зависит от «Шахтера». Александрийцы и дончане очную встречу уже сыграли. Теперь от самой «Александрии» будет зависеть их будущее.

– И еще будет очный матч «Шахтер» – «Динамо».

– Да, будет поединок между донецкой и киевской командами. И нужно смотреть, как «Александрия» сыграет. И также у «Александрии» есть хорошие шансы даже на чемпионство. Это будет интересно. После пары-тройки туров будет уже какая-то ясность.

– А по гонке голеадоров что думаете? У Ваната 13 забитых мячей и он лидирует в списке. Например, Судаков, у которого 11 голов, еще может побороться за первое место?

– Я думаю, у Ваната все-таки больше шансов, так как он игрок атакующей линии. Сейчас он в неплохой форме находится. И за сборную играет. Ванат находится в хороших игровых кондициях. И все-таки его позиция – это нападающий. У него больше шансов забить. Все-таки команда играет на него. Жора все равно играет больше в оттяжке. Он созидает, отбирает и забивает. Поэтому здесь преимущество больше все-таки на стороне нападающего.

– Гуцуляку и Филиппову тоже сложно будет первое место занять?

– Я думаю, у Ваната больше шансов выиграть гонку. Да, и Гуцуляк, и Филиппов тоже забивают, но здесь преимущество, мне кажется, наверное, все-таки у Ваната. У Влада хорошие шансы в этом году стать лучшим голеадором.

– Что думаете по поводу Ярослава Ракицкого в «Черноморце»? Реально он может усилить одесситов?

– На первый матч он вышел и голевой пас отдал. Да, конечно, ему тяжело войти в такой ритм и режим. Но, учитывая его опыт, позицию и видение поля, такой «дедушка в футболе», так скажем, пригодится такой команде. Да, он где-то может не успевать, но то, что Ракицкий за собой поведет коллектив и наладит какую-то атмосферу внутри команды, это факт. Я думаю, что он еще последнее слово не сказал. Но здесь еще будет зависеть и от того, останется ли «Черноморец» в УПЛ. Одесситы подвисли очень серьезно. «Черноморцу» тяжело будет, но им это по силам.

– Что можете сказать по поводу Артема Довбика, который стал лучшим игроком марта в Серии А?

– Я считаю, что заслуженно. Голевое чутье у Артема есть. Возможно, от него требуют больше работы, как от нападающего, даже больше бороться руками. Я читал интервью тренера, который говорит, что в Италии борются, процентов 30-40 – это борьба руками. Поэтому где-то в этом компоненте ему надо добавить. Но голевое чутье у Довбика есть. И это радует. Радует, что наши зажигают в таких топовых клубах Европы. Почему нет? Я думаю, заслуженно он получил эту награду.

– И радует еще он своей стабильностью? После таких наград в Ла Лиге Артем признан лучшим игроком месяца теперь в Серии А.

– Да. И много матчей выиграли с минимальным перевесом именно, потому что Довбик забил победные мячи. Это показательно.