Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «После «Золотого дубля» мы побывали на вилле Невио Скалы»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 16:24 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:28
640
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «После «Золотого дубля» мы побывали на вилле Невио Скалы»

Экс-форвард «Шахтера» дал эксклюзивное интервью Sport.ua

11 апреля 2025, 16:24 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:28
640
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «После «Золотого дубля» мы побывали на вилле Невио Скалы»
ФК Шахтер. Андрей Воробей

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о полуфиналах Кубка Украины, шансах тройки лидеров на чемпионство УПЛ, вспомнил, как Невио Скала футболистов донецкой команды принял у себя в Италии на вилле, а также ответил на другие вопросы.

– Андрей, какое у вас мнение по поводу полуфинальных противостояний Кубка Украины «Буковина» – «Динамо» и «Полесье» – «Шахтер»?

– Трудно сказать. Нынешний сезон УПЛ показывает, что можно потерять очки где угодно. Так как полуфиналы будут из одного матча, то предсказать результат будет трудно. Конечно, по моему мнению, в финале будут фавориты. Но это Кубок и сюрпризы возможны везде. А по матчу «Полесье» – «Шахтер» вообще непонятно, потому что житомирская команда еще не проигрывала дончанам. К тому же поединок будет в Житомире. Конечно, фаворитом является «Шахтер», но все видят статистику игр между этими командами. Поэтому эта пара непредсказуемая. Что касается матча «Буковина» – «Динамо», то явным фаворитом является киевская команда. Но полуфинал будет из одного поединка. К тому же для киевлян будет выездной матч. Поэтому и в этой встрече могут быть сюрпризы. В четвертьфинале «Динамо» не без труда прошло «Рух». Хотя, по моему мнению, львовская команда в той кубковой игре была сильнее «Динамо». Да, можно сказать, что у киевлян второй состав играл, но тем не менее. «Рух» очень много моментов создал и даже был ближе к победе, чем «Динамо». Поэтому в паре «Буковина» – «Динамо» тоже еще не все понятно. Эти два полуфинала Кубка трудно предсказать. Это футбол. И фавориты вылетают. Но, по моему мнению, и хотелось бы так, чтоб финал был «Динамо» – «Шахтер». Да, классико.

– А вспомните из своей карьеры самые яркие впечатления, которые связаны с Кубком Украины, когда с «Шахтером» вы первые трофеи выиграли.

– Я, когда пришел в «Шахтер», команда выиграла Кубок, но я тогда не принимал участие в финале. А первый Кубок Украины, который я уже выигрывал в составе «Шахтер», конечно, памятный.

– В тех Кубках Украины сезонов 2000/2001, 2001/2002 и 2003/2004, когда «Шахтер» в них побеждал, вы зажигали за донецкую команду.

– Это был полностью забитый «Олимпийский» на финалах в Киеве. Тогда была другая атмосфера. Вся трибуна была с донецкими фанатами. А полстадиона это были фаны киевлян. Очень был серьезный ажиотаж. Помню, что тогда из Донецка и других регионов на финал ехало очень много поездов и колонн с автобусами. Это был очень сильный ажиотаж. А в 2002 году при Невио Скале мы выиграли в дополнительное время со счетом 3:2.

– И вы же забили победный гол на 98 минуте.

– Да, я забил победный гол. Это такой мой самый памятный и самый важный гол в карьере.

– Невио Скала что-то особенное сказал после того триумфа?

– Ничего особенного не сказал. В принципе по игре мы должны были еще в основное время побеждать. У меня был момент, и я его не реализовал. А вот в дополнительное время я уже забил, реализовав свой момент. В конце дополнительного времени могли и пропустить, но мы выстояли и выиграли тот финал Кубка Украины-2002. Невио Скала ничего особенного не говорил, но он был очень рад. И у нас был с ним уговор, как сейчас помню. Если мы выигрываем чемпионат Украины и Кубок, то он нас принимает у себя на вилле в Италии. И он свое слово сдержал. Мы поехали на сборы и день провели на его вилле в Италии.

– Это получается в знак благодарности за то, что «Шахтер» оформил «Золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Украины?

– Да, у нас были предсезонные сборы. Не помню, куда мы через Италию дальше поехали. Но мы побыли в Италии 2-3 дня и как раз побывали у него на вилле. Это было после «Золотого дубля».

– Впечатления были, наверное, очень яркие?

– Да, после «Золотого дубля» мы побывали на шикарной огромной вилле Невио Скалы в Италии. Посмотрели его поля табачные. Он свое слово сдержал. У него до сих пор есть эти имения. Насколько я знаю, он до сих пор занимается этим.

– То есть всю команду принял у себя на вилле. Вообще молодец.

– Да, мы перед сборами к нему заехали и целый день провели у него на вилле.

– А какая у него машина была в Италии?

– Я не помню какая. Но он не сторонник мерседесов и показательных выступлений. Он сторонник обычных таких машин, скажем так, для работы.

– По поводу тройки лидеров УПЛ «Динамо», «Александрия», «Шахтер» что скажете? У дончан какие шансы побороться еще за золото?

– Шансы есть. Маленькие, но они есть. Я думаю, донецкая команда будет бороться до финиша сезона. Будет еще очная встреча с киевлянами. И чемпионат такой непредсказуемый. «Динамо» может потерять очки в других поединках. Но «Шахтеру» надо еще смотреть на «Александрию». Потому что это непростая команда. В начале второго круга я думал, что «Александрия» может где-то забуксовать, а она, наоборот, показывает сейчас хороший и качественный футбол. И самое главное для них, что это футбол, который приносит очки. И в этом сезоне УПЛ третья сила – это «Александрия». И «Шахтеру» будет ой как непросто даже «Александрию» догнать. Не все зависит от «Шахтера». Александрийцы и дончане очную встречу уже сыграли. Теперь от самой «Александрии» будет зависеть их будущее.

– И еще будет очный матч «Шахтер» – «Динамо».

– Да, будет поединок между донецкой и киевской командами. И нужно смотреть, как «Александрия» сыграет. И также у «Александрии» есть хорошие шансы даже на чемпионство. Это будет интересно. После пары-тройки туров будет уже какая-то ясность.

– А по гонке голеадоров что думаете? У Ваната 13 забитых мячей и он лидирует в списке. Например, Судаков, у которого 11 голов, еще может побороться за первое место?

– Я думаю, у Ваната все-таки больше шансов, так как он игрок атакующей линии. Сейчас он в неплохой форме находится. И за сборную играет. Ванат находится в хороших игровых кондициях. И все-таки его позиция – это нападающий. У него больше шансов забить. Все-таки команда играет на него. Жора все равно играет больше в оттяжке. Он созидает, отбирает и забивает. Поэтому здесь преимущество больше все-таки на стороне нападающего.

– Гуцуляку и Филиппову тоже сложно будет первое место занять?

– Я думаю, у Ваната больше шансов выиграть гонку. Да, и Гуцуляк, и Филиппов тоже забивают, но здесь преимущество, мне кажется, наверное, все-таки у Ваната. У Влада хорошие шансы в этом году стать лучшим голеадором.

– Что думаете по поводу Ярослава Ракицкого в «Черноморце»? Реально он может усилить одесситов?

– На первый матч он вышел и голевой пас отдал. Да, конечно, ему тяжело войти в такой ритм и режим. Но, учитывая его опыт, позицию и видение поля, такой «дедушка в футболе», так скажем, пригодится такой команде. Да, он где-то может не успевать, но то, что Ракицкий за собой поведет коллектив и наладит какую-то атмосферу внутри команды, это факт. Я думаю, что он еще последнее слово не сказал. Но здесь еще будет зависеть и от того, останется ли «Черноморец» в УПЛ. Одесситы подвисли очень серьезно. «Черноморцу» тяжело будет, но им это по силам.

– Что можете сказать по поводу Артема Довбика, который стал лучшим игроком марта в Серии А?

– Я считаю, что заслуженно. Голевое чутье у Артема есть. Возможно, от него требуют больше работы, как от нападающего, даже больше бороться руками. Я читал интервью тренера, который говорит, что в Италии борются, процентов 30-40 – это борьба руками. Поэтому где-то в этом компоненте ему надо добавить. Но голевое чутье у Довбика есть. И это радует. Радует, что наши зажигают в таких топовых клубах Европы. Почему нет? Я думаю, заслуженно он получил эту награду.

– И радует еще он своей стабильностью? После таких наград в Ла Лиге Артем признан лучшим игроком месяца теперь в Серии А.

– Да. И много матчей выиграли с минимальным перевесом именно, потому что Довбик забил победные мячи. Это показательно.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо Киев
В Полесье рассказали, где покажут матч Кубка Украины против Шахтера
ЛНЗ – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Андрей Воробей Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Невио Скала Кубок Украины по футболу Артем Довбик
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ Черкассы – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 11 апреля 2025, 14:22 13
ЛНЗ Черкассы – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ
ЛНЗ Черкассы – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Поединок 24-го тура чемпионата Украины состоится 11 апреля и начнется в 15:30 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший игрок Серии А в марте
Футбол | 10 апреля 2025, 15:36 31
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший игрок Серии А в марте
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший игрок Серии А в марте

Украинский форвард получил признание фанатов

Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Футбол | 10.04.2025, 20:06
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
Теннис | 11.04.2025, 08:00
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
ФОТО. Национальные цвета. Шахтер впервые в УПЛ сыграет в третьей форме
Футбол | 11.04.2025, 14:55
ФОТО. Национальные цвета. Шахтер впервые в УПЛ сыграет в третьей форме
ФОТО. Национальные цвета. Шахтер впервые в УПЛ сыграет в третьей форме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
09.04.2025, 17:53 6
Футбол
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
10.04.2025, 02:23 5
Футбол
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
10.04.2025, 07:49 9
Футбол
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
11.04.2025, 07:42 4
Бокс
Самый возрастной футболист. Украинец обновил рекорд, выйдя на игру в 59 лет
Самый возрастной футболист. Украинец обновил рекорд, выйдя на игру в 59 лет
10.04.2025, 20:43 16
Футбол
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
10.04.2025, 10:25
Волейбол
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
11.04.2025, 06:23 3
Футбол
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
10.04.2025, 08:36 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем