Кубок Билли Джин Кинг11 апреля 2025, 16:00 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:13
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Марта Костюк – Катажина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первой игры матчевого противостояния КБДК Украина – Польша
11 апреля 2025, 16:00 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:13
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11 апреля состоится матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.
Первым на корт выйдут Марта Костюк (WTA 25) и Катажина Кава (WTA 156). Старт матча запланирован на 16:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Вторым поединком противостояния запланирована игра Элина Свитолиной и Майи Хвалинской.
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