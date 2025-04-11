Марта Костюк – Катажина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 апреля состоится матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.

Первым на корт выйдут Марта Костюк (WTA 25) и Катажина Кава (WTA 156). Старт матча запланирован на 16:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Вторым поединком противостояния запланирована игра Элина Свитолиной и Майи Хвалинской.

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