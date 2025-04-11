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  4. Марта Костюк – Катажина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2025, 16:00 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:13
1954
1

Марта Костюк – Катажина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первой игры матчевого противостояния КБДК Украина – Польша

11 апреля 2025, 16:00 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:13
1954
1
Марта Костюк – Катажина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Марта Костюк

11 апреля состоится матчевое противостояние Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.

Первым на корт выйдут Марта Костюк (WTA 25) и Катажина Кава (WTA 156). Старт матча запланирован на 16:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Вторым поединком противостояния запланирована игра Элина Свитолиной и Майи Хвалинской.

РАСПИСАНИЕ

АНОНС

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
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