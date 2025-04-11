Алексей БЕЛИК: «Во втором тайме матча с ЛНЗ все стало на свои места»

Главный тренер донецкого «Шахтера» U-19 Алексей Белик поделился эмоциями после разгромной победы своей команды над черкасским ЛНЗ U-19.

– В первом тайме футболисты, чувствуя преимущество, начали баловаться. Баловаться можно по-разному, например, уверенно реализовывать свои возможности, разгромлять соперника и получать удовольствие от игры. У нас же была нехватка в предголевой или голевой передаче – не из-за отсутствия мастерства, а из-за чрезмерного расслабления и мысли, что победа придет сама собой. Но футбол часто наказывает за легкомыслие и недооценку соперника. Иногда кажется, что Флик в четвертьфинале Лиги чемпионов легче, чем мне сидеть на скамейке в матче юношеского чемпионата. Перед игрой я отмечал: должны серьезно отнестись к сопернику, с полным уважением как к нему, так и к себе, к той работе, которую выполняем в течение сезона. Просил ребят реализовывать первые возможности, учитывая погодные условия – если бы пошел снег или ливень, нам было бы гораздо труднее играть в наш комбинационный футбол благодаря пасу и скорости. Но, как часто бывает с молодыми футболистами, слова не всегда воспринимаются серьезно. Хотя моментов было достаточно, нам не хватало решимости. Во втором тайме все стало на свои места: команда добавила в качестве предпоследнего паса и в завершающей стадии атак. Впрочем, именно это должны были делать еще в первой половине игры.

– Замены оказались результативными. Можно сказать, что сработало тренерское чутье?

– Всегда хочется делать запланированные замены, особенно когда понимаем, что нужно дать младшим футболистам игровое время, а более опытным – чуть больше отдыха в преддверии важного отрезка сезона. В частности, речь идет о Дрозде, Огаркове, Башмарине. Есть риски, связанные с переходом игроков между разными типами покрытия, которые также следует учитывать. Но иногда ситуация на поле заставляет корректировать эти планы и замены приходится делать не так, как задумывались. Относительно состава: дали возможность сыграть Желиби со старта – он был активен на фланге, однако, как и у всей линии атаки, было много нехватки. После перерыва вышел Зубрий, сыгравший более решительно и качественно. То же касается Ломаги, у которого не совсем получалась работа с мячом. Также выпустили Сметану и Тютюнова – это игроки, уже больше времени с командой и хорошо знающие требования тренерского штаба. В то же время и к ним есть определенные претензии, ведь мы всегда настаиваем на качестве игры с мячом.

– Начало второго круга сезона получилось непростым для команды, однако после победы над ЛНС U19 серия выигрышей достигла трех матчей подряд. Можно ли сказать, что «Шахтер» U19 нашел свою игру?

– Не сказал бы, что мы теряли свою игру, ведь в предыдущих матчах, наоборот, выглядели лучше соперников. Да, мы потеряли очки в играх с Кривбассом U19 и Левым Берегом U19, но там были индивидуальные ошибки, которые, к сожалению, дорого стоили. Что касается созданных моментов, то мы их должны реализовывать. Это тонкие вещи: когда забиваешь, приходит уверенность, и дальше ты действуешь более решительно. Если же не удается реализовывать моменты, то нужно начинать снова – со следующей тренировки – и работать над завершением, чтобы восстановить уверенность. Понимаю, когда ее может не хватать в матчах Лиги чемпионов против сильнейших академий Европы, где уровень и напряжение выше, но во внутреннем чемпионате игрок должен учиться анализировать свои действия и сразу же исправлять ошибки уже в следующем эпизоде.