Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЦУКАНОВ: «Готов бороться за место в основе Шахтера»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 13:12 | Обновлено 11 апреля 2025, 13:34
222
4

Виктор ЦУКАНОВ: «Готов бороться за место в основе Шахтера»

Полузащитник «горняков» высказался об игре против ЛНЗ U-19

11 апреля 2025, 13:12 | Обновлено 11 апреля 2025, 13:34
222
4
Виктор ЦУКАНОВ: «Готов бороться за место в основе Шахтера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цуканов

Лидер донецкого «Шахтера» U-19 Виктор Цуканов поделился эмоциями от разгромной победы над ЛНЗ (7:0) и рассказал о своих дальнейших целях.

– Виктор, «Шахтер» U19 в выездном матче одержал разгромную победу над ЛНЗ U19. Какой команде показалась эта игра?

– Могу сказать, что первый тайм был сложнее, поскольку не удалось быстро забить – это не позволило нам играть более открыто и рискованно. Во второй половине матча нам, наконец, удалось отличиться, и после первого пропущенного мяча соперник психологически посыпался. После этого мы создали множество моментов и сумели их реализовать.

– Ты отличился тремя забитыми мячами. Это твой второй хет-трик в юношеском первенстве Украины и так сошлось, что он, как и первый, был оформлен в ворота черкасского ЛНЗ U19. Расскажи, какие эмоции испытываешь и что эти голы значат тебе?

– Скорее, это просто интересное совпадение, что оба хет-трика я оформил именно в ворота ЛНЗ U19. Но каждый забитый мяч очень важен, ведь я борюсь за лидерство в бомбардирской гонке. Всегда приятно забивать в каждом матче, а еще приятнее оформлять хет-трик. Эти голы нужны мне не только для статистики, но и в качестве доказательства того, что я прогрессирую и готов бороться за место в первой команде.

– Пока ты лучший бомбардир «Шахтера» U19. Ожидал ли этого в начале сезона и как этот фактор влияет на твою уверенность?

– Честно, сначала не ставил своей целью стать лучшим бомбардиром команды. В первую очередь для меня важен командный успех и совместная работа. Безусловно, забитые мячи придают уверенности и мотивации. Эта победа – хороший толчок перед ожидающими впереди важными матчами.

– Ты регулярно вовлекаешься в тренировочный процесс первой команды и одновременно получаешь игровую практику в юношеском чемпионате. Как такой опыт помогает прогрессировать?

– В первой команде все на очень высоком уровне, особенно это касается скоростей, которые значительно выше, чем в юношеском первенстве. Это играет большую роль в моем прогрессе, ведь нужно привыкать к темпу и быстро мыслить, что впоследствии помогает и на уровне U19. Уже адаптировался к такому режиму, когда тренируюсь с первой командой, а игровую практику получаю в юношеском чемпионате.

- Как расцениваешь шансы «Шахтера» U19 в борьбе за чемпионство и насколько конкурентоспособен текущий розыгрыш?

– Полагаю, мы вполне способны стать победителями чемпионата U19, если выиграем все последующие матчи. Все зависит только от нас, а не от конкурентов. Чемпионат действительно конкурентный: «Динамо», с кем мы соревнуемся за первенство – очень хорошая команда, но и другие соперники навязывают борьбу. В каждом поединке должны выкладываться на максимум, чтобы побеждать

– Какие цели ставишь себе в заключительной части сезона?

– Конечно, победить во всех последующих матчах, стать чемпионами и завоевать «Золотую бутсу» юношеского первенства Украины.

По теме:
«Не понимаю». Милевский обратился к Пятову, потролившему Ярмоленко
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Шахтер
ЛНЗ – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктор Цуканов Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы ЛНЗ Черкассы U-19 Шахтер Донецк U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Бокс | 11 апреля 2025, 07:42 2
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности

В свой список Майк включил Дэвиса, Кроуфорда и Бенавидеса

Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Футбол | 10 апреля 2025, 20:06 13
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо

Александр Караваев может вернуться в донецкий клуб

«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
Футбол | 10.04.2025, 14:43
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
«Я бы построил Рому вокруг него». Легенда Ромы – про Довбика
Футбол | 11.04.2025, 11:59
«Я бы построил Рому вокруг него». Легенда Ромы – про Довбика
«Я бы построил Рому вокруг него». Легенда Ромы – про Довбика
ОФИЦИАЛЬНО. История продолжается. Салах продлил контракт с Ливерпулем
Футбол | 11.04.2025, 10:16
ОФИЦИАЛЬНО. История продолжается. Салах продлил контракт с Ливерпулем
ОФИЦИАЛЬНО. История продолжается. Салах продлил контракт с Ливерпулем
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Удачи. Намного интереснее Судакова парень. И уже он пересиживает в клубе. 
Ответить
+1
ALM
Так ЦукаНов чи ЦуКаков (див. заголовок)? Чи це такий тонкий тролинг автора статті?
Ответить
0
Pavel_i_CO
Вуха аж світяться 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
10.04.2025, 09:55
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
09.04.2025, 08:24 8
Футбол
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
10.04.2025, 01:15 4
Футбол
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
09.04.2025, 11:14 19
Футбол
«Грамотный и честный». Хегай нашел новую работу для Ломаченко
«Грамотный и честный». Хегай нашел новую работу для Ломаченко
09.04.2025, 14:23 2
Бокс
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
09.04.2025, 08:37 10
Футбол
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
09.04.2025, 23:42 28
Футбол
Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом
Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом
09.04.2025, 09:52 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем