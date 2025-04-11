Виктор ЦУКАНОВ: «Готов бороться за место в основе Шахтера»

Лидер донецкого «Шахтера» U-19 Виктор Цуканов поделился эмоциями от разгромной победы над ЛНЗ (7:0) и рассказал о своих дальнейших целях.

– Виктор, «Шахтер» U19 в выездном матче одержал разгромную победу над ЛНЗ U19. Какой команде показалась эта игра?

– Могу сказать, что первый тайм был сложнее, поскольку не удалось быстро забить – это не позволило нам играть более открыто и рискованно. Во второй половине матча нам, наконец, удалось отличиться, и после первого пропущенного мяча соперник психологически посыпался. После этого мы создали множество моментов и сумели их реализовать.

– Ты отличился тремя забитыми мячами. Это твой второй хет-трик в юношеском первенстве Украины и так сошлось, что он, как и первый, был оформлен в ворота черкасского ЛНЗ U19. Расскажи, какие эмоции испытываешь и что эти голы значат тебе?

– Скорее, это просто интересное совпадение, что оба хет-трика я оформил именно в ворота ЛНЗ U19. Но каждый забитый мяч очень важен, ведь я борюсь за лидерство в бомбардирской гонке. Всегда приятно забивать в каждом матче, а еще приятнее оформлять хет-трик. Эти голы нужны мне не только для статистики, но и в качестве доказательства того, что я прогрессирую и готов бороться за место в первой команде.

– Пока ты лучший бомбардир «Шахтера» U19. Ожидал ли этого в начале сезона и как этот фактор влияет на твою уверенность?

– Честно, сначала не ставил своей целью стать лучшим бомбардиром команды. В первую очередь для меня важен командный успех и совместная работа. Безусловно, забитые мячи придают уверенности и мотивации. Эта победа – хороший толчок перед ожидающими впереди важными матчами.

– Ты регулярно вовлекаешься в тренировочный процесс первой команды и одновременно получаешь игровую практику в юношеском чемпионате. Как такой опыт помогает прогрессировать?

– В первой команде все на очень высоком уровне, особенно это касается скоростей, которые значительно выше, чем в юношеском первенстве. Это играет большую роль в моем прогрессе, ведь нужно привыкать к темпу и быстро мыслить, что впоследствии помогает и на уровне U19. Уже адаптировался к такому режиму, когда тренируюсь с первой командой, а игровую практику получаю в юношеском чемпионате.

- Как расцениваешь шансы «Шахтера» U19 в борьбе за чемпионство и насколько конкурентоспособен текущий розыгрыш?

– Полагаю, мы вполне способны стать победителями чемпионата U19, если выиграем все последующие матчи. Все зависит только от нас, а не от конкурентов. Чемпионат действительно конкурентный: «Динамо», с кем мы соревнуемся за первенство – очень хорошая команда, но и другие соперники навязывают борьбу. В каждом поединке должны выкладываться на максимум, чтобы побеждать

– Какие цели ставишь себе в заключительной части сезона?

– Конечно, победить во всех последующих матчах, стать чемпионами и завоевать «Золотую бутсу» юношеского первенства Украины.