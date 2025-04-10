Уверенно взяли игру. Шахтер U-19 разбил сверстников из ЛНЗ U-19

В четверг, 10 апреля, стартовал 24-й тур чемпионата Украины U-19. На футбольном поле встретились молодежные команды ЛНЗ Черкассы и «Шахтер» Донецк.

Прошел поединок на арене НТВ ФК ЛНЗ, который находится в селе Геронимовка.

«Шахтер» U-19 подтвердил статус лидера национального первенства и наколотил семь мячей в ворота сверстников из ЛНЗ. А вот хозяева прошить ворота гостей так и не смогли.

Автором хет-трика стал Виктор Цуканов, также по одному мячу забили Артем Зубрий, Валентин Галонский, Денис Сметана и Владислав Тютюнов. Интересно, что все семь голов были оформлены во второй половине встречи.

Чемпионат Украины U-19. 24-й тур. 10 апреля

ЛНЗ Черкассы U-19 – «Шахтер» Донецк U-19 – 0:7

Голы: Зубрий 60, Цуканов, 62, 82, 88, Галонский, 80, Сметана, 89, Тютюнов, 90+1