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Молодежные турниры
10 апреля 2025, 13:59 | Обновлено 10 апреля 2025, 14:53
593
1

Уверенно взяли игру. Шахтер U-19 разбил сверстников из ЛНЗ U-19

Донецкий коллектив оформил победу со счетом 4:0

10 апреля 2025, 13:59 | Обновлено 10 апреля 2025, 14:53
593
1
Уверенно взяли игру. Шахтер U-19 разбил сверстников из ЛНЗ U-19
ФК Шахтер

В четверг, 10 апреля, стартовал 24-й тур чемпионата Украины U-19. На футбольном поле встретились молодежные команды ЛНЗ Черкассы и «Шахтер» Донецк.

Прошел поединок на арене НТВ ФК ЛНЗ, который находится в селе Геронимовка.

«Шахтер» U-19 подтвердил статус лидера национального первенства и наколотил семь мячей в ворота сверстников из ЛНЗ. А вот хозяева прошить ворота гостей так и не смогли.

Автором хет-трика стал Виктор Цуканов, также по одному мячу забили Артем Зубрий, Валентин Галонский, Денис Сметана и Владислав Тютюнов. Интересно, что все семь голов были оформлены во второй половине встречи.

Чемпионат Украины U-19. 24-й тур. 10 апреля

ЛНЗ Черкассы U-19 – «Шахтер» Донецк U-19 – 0:7

Голы: Зубрий 60, Цуканов, 62, 82, 88, Галонский, 80, Сметана, 89, Тютюнов, 90+1

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Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 ЛНЗ Черкассы ЛНЗ Черкассы U-19 Шахтер - ЛНЗ Виктор Цуканов Денис Сметана Артем Зубрий Владислав Тютюнов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Тому бідному ЛНЗ від усіх дістається) Он вже різниця мінус 74
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