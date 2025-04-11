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  4. «Не уступали». Красников прокомментировал дерби Металлистов
Украина. Первая лига
11 апреля 2025, 14:54 |
151
0

«Не уступали». Красников прокомментировал дерби Металлистов

По итогам встречи победа осталась за харьковским «Металлистом»

11 апреля 2025, 14:54 |
151
0
«Не уступали». Красников прокомментировал дерби Металлистов
ФК Металлист

Первый вице-президент ФК «Металлист» Евгений Красников в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от харьковского дерби в группе «Чемпионская» Первой лиги:

– Это было настоящее дерби, которого всегда так ожидают болельщики. Где-то обидно, что по разным причинам «Металлисту» не могли помочь Максим Багачинский, Даниил Кайдалов, Василий Луцив, Александр Мизюк, Егор Абрамов и главное, что даже не в оптимальном составе подопечные Андрея Анищенко сумели добыть три очка.

– Счет 1:0 по игре?

– Отвечу так: мы ни в чем не уступали «Металлисту 1925», в рядах которого было немало игроков с опытом выступлений в элите. В таких случаях судьбу поединка часто решает один точный удар. В Ужгороде его записал в свой актив легионер «Металлиста» Гомес Феррейра.

Напомним, в том матче «Металлист» одолел «Металлист 1925» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось о том, что Красников прокомментировал травму украинского легионера.

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Металлист Харьков Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Евгений Красников Металлист - Металлист 1925
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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