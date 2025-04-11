«Не за горами». Красников прокомментировал травму украинского легионера

Первый вице-президент ФК «Металлист» Евгений Красников в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал о состоянии украинского вингера «Монреаля» Геннадия Сынчука:

– Тогда напоследок сообщите, как обстоят дела у воспитанника «Металлиста», игрока молодежной сборной Украины Геннадия Синчука, который недавно был очень выгодно продан в ФК «Монреаль», выступающий в МЛС?

– Геннадия беспокоили боли в паху, но сейчас со здоровьем у него уже все в порядке и он тренируется в общей группе «Монреаля». Надеюсь, что дебют Синчука в заокенской футбольной лиге не за горами.

Геннадий Сынчук этой зимой перебрался из харьковского «Металлиста» в «Монреаль».

Ранее сообщалось о том, что Евгений Красников дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.