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Major League Soccer
11 апреля 2025, 10:52 |
862
0

«Не за горами». Красников прокомментировал травму украинского легионера

Геннадий Синчук восстановился и тренируется в общей группе

11 апреля 2025, 10:52 |
862
0
«Не за горами». Красников прокомментировал травму украинского легионера
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Первый вице-президент ФК «Металлист» Евгений Красников в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал о состоянии украинского вингера «Монреаля» Геннадия Сынчука:

– Тогда напоследок сообщите, как обстоят дела у воспитанника «Металлиста», игрока молодежной сборной Украины Геннадия Синчука, который недавно был очень выгодно продан в ФК «Монреаль», выступающий в МЛС?

– Геннадия беспокоили боли в паху, но сейчас со здоровьем у него уже все в порядке и он тренируется в общей группе «Монреаля». Надеюсь, что дебют Синчука в заокенской футбольной лиге не за горами.

Геннадий Сынчук этой зимой перебрался из харьковского «Металлиста» в «Монреаль».

Ранее сообщалось о том, что Евгений Красников дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.

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Геннадий Синчук Евгений Красников Клуб де Фут Монреаль Металлист Харьков
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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