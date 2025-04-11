«Не за горами». Красников прокомментировал травму украинского легионера
Геннадий Синчук восстановился и тренируется в общей группе
Первый вице-президент ФК «Металлист» Евгений Красников в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал о состоянии украинского вингера «Монреаля» Геннадия Сынчука:
– Тогда напоследок сообщите, как обстоят дела у воспитанника «Металлиста», игрока молодежной сборной Украины Геннадия Синчука, который недавно был очень выгодно продан в ФК «Монреаль», выступающий в МЛС?
– Геннадия беспокоили боли в паху, но сейчас со здоровьем у него уже все в порядке и он тренируется в общей группе «Монреаля». Надеюсь, что дебют Синчука в заокенской футбольной лиге не за горами.
Геннадий Сынчук этой зимой перебрался из харьковского «Металлиста» в «Монреаль».
Ранее сообщалось о том, что Евгений Красников дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.
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