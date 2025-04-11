Семью голкипера Манчестер Юнайтед взяла под охрану полиция

Сенегальский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана допустил две результативные ошибки в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (2:2).

По информации издания Daily Mail, голкипер и его семья были взяты под охрану полицией, ведь в адрес футболиста начали поступать угрозы.

«Манчестер Юнайтед» побеждал в матче против «Лиона» 2:1. За несколько секунд до завершения матча Андре Онана отбил мяч перед собой, а Шерки его добил.

Раскритиковали действия голкипера и бывшие футболисты «красных дьяволов» Пол Скоулз и Неманья Видич.

Оба сошлись во мнении, что в последнее время Андре Онана очень плохо играет на клубном уровне, а его ошибки влияют на итоговый результат.

«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Лион» в выездном четвертьфинальном матче Лиги Европы.