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  4. Семью голкипера Манчестер Юнайтед взяла под охрану полиция
Лига Европы
11 апреля 2025, 14:59 |
554
0

Семью голкипера Манчестер Юнайтед взяла под охрану полиция

Андре Онана начал получать угрозы после матча «Лионом»

11 апреля 2025, 14:59 |
554
0
Семью голкипера Манчестер Юнайтед взяла под охрану полиция
Getty Images/Global Images Ukraine

Сенегальский голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана допустил две результативные ошибки в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (2:2).

По информации издания Daily Mail, голкипер и его семья были взяты под охрану полицией, ведь в адрес футболиста начали поступать угрозы.

«Манчестер Юнайтед» побеждал в матче против «Лиона» 2:1. За несколько секунд до завершения матча Андре Онана отбил мяч перед собой, а Шерки его добил.

Раскритиковали действия голкипера и бывшие футболисты «красных дьяволов» Пол Скоулз и Неманья Видич.

Оба сошлись во мнении, что в последнее время Андре Онана очень плохо играет на клубном уровне, а его ошибки влияют на итоговый результат.

«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Лион» в выездном четвертьфинальном матче Лиги Европы.

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Андре Онана Лион Лион - Манчестер Юнайтед полиция
Александр Сильченко Источник: Daily Mail
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