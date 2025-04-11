«Мадуэке был великолепен!» Реакция болельщиков на матч Легия – Челси

В матче 1/4 финала Лиги конференций «Легия» в Варшаве принимала «Челси». Лондонский клуб одержал уверенную победу со счетом 3:0.

Все голы «Челси» забил во втором тайме. На 47-й минуте первым голом за клуб отметился Тайрик Джордж. На 57-й и 74-й минутах забил Нони Мадуэке. Ответный матч, который пройдет в Лондоне 17 апреля, по сути, превратился в формальность.

The chelsea lad: Итак, это ребята, у которых были баннеры, что «они никого не боятся».

ThineyTips: Могут ли они просто избавить нас от стресса и уже вручить нам трофей?

P: Высочайший класс игры во второй половине. Мадуэке был великолепен! И хотя Йоргенсену не пришлось много работать, кроме этого сейва, его присутствие вселяет в меня гораздо больше уверенности, чем то, что делает Санчес.

THE BLUES: Наш Челси вернулся!!!!

Dr_Shannon, PhD: Просто послушайте рев фанатов Легии, несмотря на то, что их команда отстает на три мяча; тем временем фанаты Челси на стадионе молчат как вдовы и выглядят просто несчастными.

Eyo Akaiso: Действительно большое преимущество. Спасибо, Мареске, за решения во второй половине матча. Если вы будете продолжать заставлять этих игроков играть с такой интенсивностью, никто не будет жаловаться.

Zahir: Это тот «Челси», который мы хотим видеть.