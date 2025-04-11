Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мадуэке был великолепен!» Реакция болельщиков на матч Легия – Челси
Лига конференций
11 апреля 2025, 14:27 |
147
0

«Мадуэке был великолепен!» Реакция болельщиков на матч Легия – Челси

«Челси» сделал весомую заявку на выход в полуфинал Лиги конференций

11 апреля 2025, 14:27 |
147
0
«Мадуэке был великолепен!» Реакция болельщиков на матч Легия – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Лиги конференций «Легия» в Варшаве принимала «Челси». Лондонский клуб одержал уверенную победу со счетом 3:0.

Все голы «Челси» забил во втором тайме. На 47-й минуте первым голом за клуб отметился Тайрик Джордж. На 57-й и 74-й минутах забил Нони Мадуэке. Ответный матч, который пройдет в Лондоне 17 апреля, по сути, превратился в формальность.

The chelsea lad: Итак, это ребята, у которых были баннеры, что «они никого не боятся».

ThineyTips: Могут ли они просто избавить нас от стресса и уже вручить нам трофей?

P: Высочайший класс игры во второй половине. Мадуэке был великолепен! И хотя Йоргенсену не пришлось много работать, кроме этого сейва, его присутствие вселяет в меня гораздо больше уверенности, чем то, что делает Санчес.

THE BLUES: Наш Челси вернулся!!!!

Dr_Shannon, PhD: Просто послушайте рев фанатов Легии, несмотря на то, что их команда отстает на три мяча; тем временем фанаты Челси на стадионе молчат как вдовы и выглядят просто несчастными.

Eyo Akaiso: Действительно большое преимущество. Спасибо, Мареске, за решения во второй половине матча. Если вы будете продолжать заставлять этих игроков играть с такой интенсивностью, никто не будет жаловаться.

Zahir: Это тот «Челси», который мы хотим видеть.

По теме:
«Мы играли против Лиона и Онана». Реакция болельщиков МЮ на драму в Лионе
Фиорентина добыла юбилейную выездную победу в Лиге Конференции за 3 сезона
Ценник в 100 млн. Челси и Барселона могут подписать партнера Трубина
Легия Варшава Челси Лига конференций Нони Мадуэке реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
Футбол | 11 апреля 2025, 08:23 5
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале

Тренер должен выиграть Ла Лигу или Лигу чемпионов

Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Футбол | 11 апреля 2025, 03:50 5
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины

Георгия Судакова очень хочет Наполи

Виктор ЦУКАНОВ: «Готов бороться за место в основе Шахтера»
Футбол | 11.04.2025, 13:12
Виктор ЦУКАНОВ: «Готов бороться за место в основе Шахтера»
Виктор ЦУКАНОВ: «Готов бороться за место в основе Шахтера»
С быстрыми голами. Виктория и Прикарпатье сильнейшего не выявили
Футбол | 11.04.2025, 14:36
С быстрыми голами. Виктория и Прикарпатье сильнейшего не выявили
С быстрыми голами. Виктория и Прикарпатье сильнейшего не выявили
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 11.04.2025, 06:23
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом
Футболисту Реала не понравились слова Анчелотти во время матча с Арсеналом
09.04.2025, 09:52 2
Футбол
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
11.04.2025, 05:45 5
Бокс
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
13 лет ожидания. Украина в Кубке Билли Джин Кинг: если не сейчас, то когда?
11.04.2025, 08:00 7
Теннис
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»
09.04.2025, 09:07 1
Футбол
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
09.04.2025, 08:37 10
Футбол
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
10.04.2025, 02:23 5
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
09.04.2025, 08:24 8
Футбол
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
09.04.2025, 11:14 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем