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  4. «Не понимаю». Милевский обратился к Пятову, потролившему Ярмоленко
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 13:54 | Обновлено 11 апреля 2025, 14:18
1742
4

«Не понимаю». Милевский обратился к Пятову, потролившему Ярмоленко

Артем не понимает такого поступка легенды донецкого клуба

11 апреля 2025, 13:54 | Обновлено 11 апреля 2025, 14:18
1742
4
«Не понимаю». Милевский обратился к Пятову, потролившему Ярмоленко
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на поступок легендарного голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова, дерзко потролившего Андрея Ярмоленко.

«Что касается стеба Андрея Пятова, то я вообще не хочу это комментировать. Не интересно все это обсуждать.

Пятов – нормальный парень. Не понимаю, зачем они захотели сделать этот пранк. Это их дело», – лаконично сказал Милевский.

Ранее сообщалось, что в донецком «Шахтере» начали продажу футболок с надписью «Я Кучерявый» и изображением тренера голкиперов донецкого клуба Андрея Пятова.

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Андрей Пятов Артем Милевский Андрей Ярмоленко Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 4
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Vbolivalnyk-Peter
Та він (П'ятов) просто "обіжений" на життя - жінка кинула, практично уся кар'єра у кротячій формі, за бугор пограти не відпустили, ще й кучерявий.... Видно жаба давить... Чи бабло закінчилося - вирішив на футболках підзаробити...
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+3
Перець
та кротів давно ніхто не розуміє, не кучерявий ,а потрібно було рекламувати казино де програв величезні кошти і через те розлучився з дружиную
Ответить
+3
olex.mykhailov
Ну він програв купу грошей в казино, зараз продасть свої кучеряві футболки да й заробить)
Ответить
+2
Gargantua81
ну нормально пошутили
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0
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