«Не понимаю». Милевский обратился к Пятову, потролившему Ярмоленко
Артем не понимает такого поступка легенды донецкого клуба
Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на поступок легендарного голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова, дерзко потролившего Андрея Ярмоленко.
«Что касается стеба Андрея Пятова, то я вообще не хочу это комментировать. Не интересно все это обсуждать.
Пятов – нормальный парень. Не понимаю, зачем они захотели сделать этот пранк. Это их дело», – лаконично сказал Милевский.
Ранее сообщалось, что в донецком «Шахтере» начали продажу футболок с надписью «Я Кучерявый» и изображением тренера голкиперов донецкого клуба Андрея Пятова.
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