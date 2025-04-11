«Не понимаю». Милевский обратился к Пятову, потролившему Ярмоленко

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский отреагировал на поступок легендарного голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова, дерзко потролившего Андрея Ярмоленко.

«Что касается стеба Андрея Пятова, то я вообще не хочу это комментировать. Не интересно все это обсуждать.

Пятов – нормальный парень. Не понимаю, зачем они захотели сделать этот пранк. Это их дело», – лаконично сказал Милевский.

Ранее сообщалось, что в донецком «Шахтере» начали продажу футболок с надписью «Я Кучерявый» и изображением тренера голкиперов донецкого клуба Андрея Пятова.