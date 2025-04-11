На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии, а также «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», сообщает todofichajes.

По информации источника, один из клубов чемпионата Саудовской Аравии готовит предложение в размере 300 миллионов евро за 24-летнего футболиста, а самому бразильцу предложит зарплату в миллиард евро.

Английские гранды готовы заплатить 200 миллионов евро за Винисиуса.

Президент «сливочных» Флорентино Перес не намерен отпускать игрока, но окончательное решение примет сам Винисиус.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 43 матча на клубном уровне, забил 19 голов и отдал 14 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Мохамед Салах продлил контракт с «Ливерпулем».