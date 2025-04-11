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  4. На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
Испания
11 апреля 2025, 12:19 |
2702
4

На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро

Бразильский вингер привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

11 апреля 2025, 12:19 |
2702
4
На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии, а также «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», сообщает todofichajes.

По информации источника, один из клубов чемпионата Саудовской Аравии готовит предложение в размере 300 миллионов евро за 24-летнего футболиста, а самому бразильцу предложит зарплату в миллиард евро.

Английские гранды готовы заплатить 200 миллионов евро за Винисиуса.

Президент «сливочных» Флорентино Перес не намерен отпускать игрока, но окончательное решение примет сам Винисиус.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 43 матча на клубном уровне, забил 19 голов и отдал 14 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Мохамед Салах продлил контракт с «Ливерпулем».

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Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу Манчестер Сити Винисиус Жуниор
Даниил Кирияка Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 4
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Mark4854590
Не розумію нащо він Ліверпулю. Тим більше за такі шалені гроші. Та і Салах у клубі залишився.
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+1
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SosokDayany
Надіюсь Плаксісіус ніколи не буде гравцем Ліверпуля , в МС нехай іде .
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0
😼
Ліверпуль не буде його купляти, якщо сам футболіст цього не захоче. Вони підписують тих, хто хоче грати за  їхню команду, а не тих кого вони хочуть, бо в них що до цього є "пунктік", так завжди було і наврядчи щось змінилося. Тому тут все залежить від бажання футболіста. А що до грошей, то клуб може дозволити собі витрати таку суму, але вони ніколи ні за кого не переплачували і не змагалися з клубами хто більше дасть за того чи іншого футболіста. 
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-1
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