На Винисиуса нашлись претенденты в Европе. Готовятся 300 миллионов евро
Бразильский вингер привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии, а также «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», сообщает todofichajes.
По информации источника, один из клубов чемпионата Саудовской Аравии готовит предложение в размере 300 миллионов евро за 24-летнего футболиста, а самому бразильцу предложит зарплату в миллиард евро.
Английские гранды готовы заплатить 200 миллионов евро за Винисиуса.
Президент «сливочных» Флорентино Перес не намерен отпускать игрока, но окончательное решение примет сам Винисиус.
В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 43 матча на клубном уровне, забил 19 голов и отдал 14 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Мохамед Салах продлил контракт с «Ливерпулем».
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