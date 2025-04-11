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  4. «Я бы построил Рому вокруг него». Легенда Ромы – про Довбика
Италия
11 апреля 2025, 11:59 | Обновлено 11 апреля 2025, 12:07
430
1

«Я бы построил Рому вокруг него». Легенда Ромы – про Довбика

Марко Дельвеккио верит в Артема Довбика

11 апреля 2025, 11:59 | Обновлено 11 апреля 2025, 12:07
430
1
«Я бы построил Рому вокруг него». Легенда Ромы – про Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Экс-нпадающий римской «Ромы» Марио Дельвеккио прокомментировал игру украинского нападающего «волков» Артема Довбика:

«В дерби Рима я надеюсь на Довбика. Его много критикуют, но в свой первый год в Серии А он забил столько же голов, сколько Лаутаро Мартинес. Я не думаю, что он так уж плох, и я бы сделал ставку в будущем «Ромы» на такого центрального нападающего. Я болею за него, в том числе и потому, что он левша, как и я».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 42 матча на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик – лучший игрок Серии А в марте.

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Рома Рим Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник
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