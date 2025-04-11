Барселона получила ответ игрока. Не хочет играть за Барсу, его цель – Реал

Испанский защитник «Борнмута» Дин Хейсен намерен выступать за мадридский «Реал», сообщает El Nacional.

По информации источника, каталонская «Барселона», которая заинтересована в подписании игрока. получила четкий ответ: Хейсен намерен играть за мадридский гранд. Ему нравится то, как развиваются молодые таланты в «Реале», такие как Винисиус, Беллингем и Камавинга.

Кумироим Динам является Серхио Рамос, это еще одна причина стать игроком «сливочных». «Реал» продолжает внимательно следить за игроком.

В текущем сезоне Дин Хейсен провел 29 матчей на клубном уровне, забил 2 гола отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что на Винисиуса нашлись претенденты в Европе.