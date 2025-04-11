УЕФА выбрал лучшего игрока первых матчей 1/4 финала ЛЧ. Он уничтожил Реал

УЕФА выбрал лучшего игрока недели по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом пишет пресс-служба организации.

По официальной информации, награду получил полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. На его счету два гола со штрафных в игре с «Реалом», где его команда разгромила «сливочных» (3:0).

В борьбе за награду английский полузащитник обошел Хвичу Кварацхелию (ПСЖ), Алессандро Бастони («Интер») и Роберта Левандовски («Барселона»).

Ответный матч между «Реалом» и «Арсеналом» запланирован на среду, 16 апреля. Стартовый свисток в Мадриде прозвучит в 22.00 по киевскому времени.