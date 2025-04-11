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  4. УЕФА выбрал лучшего игрока первых матчей 1/4 финала ЛЧ. Он уничтожил Реал
Лига чемпионов
11 апреля 2025, 11:28 |
432
0

УЕФА выбрал лучшего игрока первых матчей 1/4 финала ЛЧ. Он уничтожил Реал

Английский полузащитник Деклан Райс получил признание

11 апреля 2025, 11:28 |
432
0
УЕФА выбрал лучшего игрока первых матчей 1/4 финала ЛЧ. Он уничтожил Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

УЕФА выбрал лучшего игрока недели по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом пишет пресс-служба организации.

По официальной информации, награду получил полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. На его счету два гола со штрафных в игре с «Реалом», где его команда разгромила «сливочных» (3:0).

В борьбе за награду английский полузащитник обошел Хвичу Кварацхелию (ПСЖ), Алессандро Бастони («Интер») и Роберта Левандовски («Барселона»).

Ответный матч между «Реалом» и «Арсеналом» запланирован на среду, 16 апреля. Стартовый свисток в Мадриде прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

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Деклан Райс Лига чемпионов Арсенал Лондон Алессандро Бастони Роберт Левандовски Хвича Кварацхелия Арсенал - Реал
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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