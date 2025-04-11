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  4. «Это здорово». Салах объяснил, почему решил продлить контракт с Ливерпулем
Англия
11 апреля 2025, 10:52 |
758
0

«Это здорово». Салах объяснил, почему решил продлить контракт с Ливерпулем

Египетский форвард остается в АПЛ

11 апреля 2025, 10:52 |
758
0
«Это здорово». Салах объяснил, почему решил продлить контракт с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями после продления контракта с мерсисайдским клубом. Футболист признался, что планирует выиграть с клубом еще много титулов.

«Конечно, я очень взволнован. Сейчас у нас отличная команда. Раньше у нас также была отличная команда. Я подписал контракт, потому что думаю, что у нас есть шанс выиграть трофеи, наслаждаясь футболом.

Это здорово, у меня были здесь самые лучшие годы. Я отыграл за «Ливерпуль» восемь лет, надеюсь, будет 10. Я наслаждаюсь своей жизнью здесь, наслаждаюсь своим футболом. Здесь у меня были самые лучшие годы в моей карьере.

Я хотел бы сказать болельщикам, что я очень, очень рад быть здесь. Я подписал контракт, потому что верю, что мы можем выиграть много больших трофеев вместе. Продолжайте нас поддерживать, и мы приложим все усилия, и, надеюсь, в будущем мы выиграем больше трофеев», – сказал Салах.

В Ливерпуль Салах перешел летом 2017 года и провел за клуб 394 матча, забил 243 гола и отдал 111 ассистов. Вместе с клубом египтянин выиграл Английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Клубный Чемпионат Мира, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, 2 Кубка лиги и Суперкубок Англии.

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ОФИЦИАЛЬНО. История продолжается. Салах продлил контракт с Ливерпулем
Мохамед Салах продление контракта Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ливерпуль
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