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  4. Луис СУАРЕС: «Джеррард сказал мне не переходить в этот клуб»
Англия
11 апреля 2025, 01:19 |
113
0

Луис СУАРЕС: «Джеррард сказал мне не переходить в этот клуб»

Уругваец вспомнил, как мог присоединиться к «Арсеналу»

11 апреля 2025, 01:19 |
113
0
Луис СУАРЕС: «Джеррард сказал мне не переходить в этот клуб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Известный уругвайский нападающий Луис Суарес вспомнил, как Стивен Джеррард предостерег его от перехода в лондонский «Арсенал» в 2013 году.

«В 2013 году я хотел присоединиться к «Арсеналу», потому что этот клуб каждый год играл в Лиге чемпионов.

Они были готовы заплатить за меня много, но в Англии было бы не очень хорошо менять «Ливерпуль» на «Арсенал».

Однажды Джеррард подошел ко мне и сказал: «Послушай меня, лучшим решением для тебя будет остаться и не переходить в «Арсенал», это не принесет тебе никакой пользы.

Оставайся здесь, и в следующем году ты получишь предложения от таких великих клубов, как «Барселона», «Реал» и «Бавария», – сказал Джеррард.

В 2014 году Суарес перешел из «Ливерпуля» в «Барселону».

Ранее легенда «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард назвал двух самых жестких игроков, которых он видел в своей жизни.

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Луис Суарес Стивен Джеррард Арсенал Лондон Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: This Is Anfield
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