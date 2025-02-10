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Испания
10 февраля 2025, 03:47 |
104
0

Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру

Стивен выделил Суареса и Каррагера

10 февраля 2025, 03:47 |
104
0
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Легенда «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард назвал двух самых жестких игроков, которых он видел в своей жизни.

«Я играл с Луисом Суаресом, он никогда не ходил к медикам. Он часто продолжал играть с травмами после того, как его били ногами. У него были синяки по всему телу, но он был сильным и готовым к каждой игре.

И еще Джейми Каррагер. Он был крепким, морально сильным. Он также мог получить удар ногой и сразу подняться», – сказал Джеррард.

Ранее Джеррард назвал величайшего вратаря в истории.

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Стивен Джеррард Луис Суарес Джейми Каррагер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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