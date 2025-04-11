ЦЕЛЬТ: «Они ставят задачу выхода в финал, но мы хотим нарушить их планы»

После того, как женская сборная Польши по теннису переиграла команду Швейцарии со счетом 3:0 в матче Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025, капитан «бело-красных» Давид Цельт не скрывал удовлетворения от выступления своих подопечных, но при этом подчеркнул, что в пятницу их ждет еще более серьезное испытание.

Наставник польской команды отметил, что к матчу против Швейцарии они были отлично подготовлены, и план на игру удалось реализовать на 100%.

«Меня сегодня ничего не удивило, ведь я давно знаю Голубич и Тайхман. Обе уже, наверное, прошли свой пик, но остаются очень хорошими теннисистками. Да, Швейцария приехала без своего лидера, но я абсолютно не подходил к этому с позиции, что от этого на корте нам станет легче. Эти девушки – опытные спортсменки. Обе были в составе команды, которая первой выиграла турнир в новой формуле Кубка Билли Джин Кинг. В таких матчах никогда не бывает легко. Нужно потрудиться, оставить много сил на корте, справиться с эмоциями – и только тогда может прийти успех».

«Мы хорошо знаем этих девушек. К тому же тренер Майи (Хвалинской) работает с Костюк, так что постараемся что-то узнать (смеется). А если говорить серьезно, я постоянно наблюдаю за этими игроками. Элину помню еще со времен, когда Агнешка (Радваньска) играла против нее. Когда я работал с Магдой, они также встречались на Уимблдоне, тогда Магда выиграла, может, эти хорошие воспоминания помогут. Украинки – очень стабильные и техничные теннисистки. Они немного отличаются по стилю, но мы знаем, какая Марта и какая Элина. При этом в их игре много качества. С другой стороны, они наверняка чувствуют большое давление. Они приехали в составе, который явно ставит задачу выхода в финал, но мы хотим нарушить их планы», – прокомментировал Цельт предстоящий поединок со сборной Украины.

«Я очень доволен тем, как все выглядело сегодня. Это даже немного удивительно, конечно, в хорошем смысле: несмотря на отсутствие Иги Свентек, трибуны были практически полностью заполнены. Были опасения: поступала информация, что билеты раскупили моментально, и мы гадали – не потому ли, что болельщики ожидали увидеть Игу? А как будет после ее отказа? К счастью, оказалось, что и остальные девушки привлекательны для польских зрителей с точки зрения тенниса. В целом я очень рад, как все прошло, и верю, что завтра будет еще лучше», — подытожил капитан сборной Польши.