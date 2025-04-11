Лига чемпионов11 апреля 2025, 12:51 |
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Без него лучше? Принц Уильям прокомментировал игру ПСЖ и Мбаппе
Принцу Уильяму нравится парижская команда без Мбаппе
11 апреля 2025, 12:51 |
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Принц Уильям Уэльский, который является болельщиком «Астон Виллы», прокомментировал игру «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором английский коллектив уступил парижскому клубу со счетом 1:3:
«Отсутствие Мбаппе парижане уже прокомментировали в СМИ, но отсутствие суперзвезд делает команду лучше. Они хорошо играют, они хорошая команда».
Ответный матч между «ПСЖ» и «Астон Виллой» пройдет 15 апреля в Бирмингеме.
Ранее сообщалось о том, что на Винисиуса нашлись претенденты в Европе.
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