Без него лучше? Принц Уильям прокомментировал игру ПСЖ и Мбаппе

Принц Уильям Уэльский, который является болельщиком «Астон Виллы», прокомментировал игру «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором английский коллектив уступил парижскому клубу со счетом 1:3:

«Отсутствие Мбаппе парижане уже прокомментировали в СМИ, но отсутствие суперзвезд делает команду лучше. Они хорошо играют, они хорошая команда».

Ответный матч между «ПСЖ» и «Астон Виллой» пройдет 15 апреля в Бирмингеме.

Ранее сообщалось о том, что на Винисиуса нашлись претенденты в Европе.