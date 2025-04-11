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Лига Европы
11 апреля 2025, 09:35 |
358
0

«Уровень мастерства». Фонсека прокомментировал матч с Манчестер Юнайтед

Португальский специалист дал несколько комментариев после матча 1/4 финала Лиги Европы

11 апреля 2025, 09:35 |
358
0
«Уровень мастерства». Фонсека прокомментировал матч с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Португальский тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором его команда сыграла вничью со счетом 2:2 с «Манчестер Юнайтед:

«Я сказал своим игрокам, что очень горжусь ими, тем мужеством, которое они проявили, и тем, как они играли – навязывали свою игру, ничего не боясь».

«Мы показали много качества. За это я доволен командой, игроками, но я не совсем доволен результатом. Мы можем добиться большего, но нельзя забывать, что мы играем против «Манчестер Юнайтед», команды, которая очень эффективна в переходах в атаку».

«Это очень важно, прежде всего потому, что эта команда показала, что никогда не сдается. Мы сохранили за собой право на второй матч. Мы знаем, что он будет очень сложным, но после того, что мы показали сегодня, у нас еще есть шанс».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» и «Лион» в боевом матче расписали ничью.

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Даниил Кирияка Источник: УЕФА
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