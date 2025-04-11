Арсенал установил сумасшедшую цену на суперзвезду. Есть желающие подписать

Бразильский защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяес привлекает внимание «Аль-Иттихада» и «Аль-Насра», сообщает CaaughtOffside.

По информации источника, английский клуб готов отпустить 27-летнего футболиста минимум за 100 миллионов евро. Клубы из Саудовской Аравии готовят предложения для игрока с зарплатой 20-25 миллионов евро.

«Арсенал» планирует продлить контракт с Габриэлем до 2030 года (действующее соглашение истекает летом 2027 года).

В текущем сезоне Габриэл Магальяес провел 42 матча на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Барселоны» сказал, что нужно делать «Реалу» в матче с «Арсеналом».