Легенда Барселоны сказал, что нужно делать Реалу в матче с Арсеналом

Легендарный экс-футболист «Барселоны» и тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал предстоящий ответный матч между «Реалом» и «Арсеналом» в Лиге чемпионов:

«Если кто и может добиться такого успеха, так это «Реал Мадрид», но для этого им нужно значительно улучшить свои результаты. В этот вечер «Арсенал» был явно сильнее. Команда должна работать как в атаке, так и в обороне, и у «Мадрида» есть возможности для улучшения в этой области. Тем не менее, они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы изменить ситуацию».

«Арсенал» разбил «Реал» в первом матче со счетом 3:0.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок сборной Франции проехался по Мбаппе.