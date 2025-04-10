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Лига чемпионов
10 апреля 2025, 23:19 | Обновлено 10 апреля 2025, 23:21
928
0

Легенда Барселоны сказал, что нужно делать Реалу в матче с Арсеналом

Кажется, Рональд Куман верит в то, что испанский гранд способен отыграться

10 апреля 2025, 23:19 | Обновлено 10 апреля 2025, 23:21
928
0
Легенда Барселоны сказал, что нужно делать Реалу в матче с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Легендарный экс-футболист «Барселоны» и тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал предстоящий ответный матч между «Реалом» и «Арсеналом» в Лиге чемпионов:

«Если кто и может добиться такого успеха, так это «Реал Мадрид», но для этого им нужно значительно улучшить свои результаты. В этот вечер «Арсенал» был явно сильнее. Команда должна работать как в атаке, так и в обороне, и у «Мадрида» есть возможности для улучшения в этой области. Тем не менее, они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы изменить ситуацию».

«Арсенал» разбил «Реал» в первом матче со счетом 3:0.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок сборной Франции проехался по Мбаппе.

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Реал Мадрид Арсенал Лондон Рональд Куман сборная Нидерландов по футболу Лига чемпионов Арсенал - Реал Барселона
Даниил Кирияка Источник: Footboom
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