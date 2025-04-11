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Украина. Первая лига
11 апреля 2025, 09:17 | Обновлено 11 апреля 2025, 09:18
663
0

Стало известно, когда Ромарио посетит Украину. Есть одно условие

Легендарный бразилец собирается посетить Украину, но чуть позже

11 апреля 2025, 09:17 | Обновлено 11 апреля 2025, 09:18
663
0
Стало известно, когда Ромарио посетит Украину. Есть одно условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромарио

Бразильский новичок ФК ЮКСА Ромариньо, который является сыном легендарного нападающего сборной Бразилии Ромарио, рассказал, когда отец может посетить Украину.

– Вопрос не о футболе. Ваш отец Ромарио – сенатор Бразилии. Каково его отношение к ситуации в Украине?

– Отец надеется, что война как можно быстрее закончится.

– Уже известно, когда ваш отец приедет в Киев?

– Как только война немного стихнет…

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Ромарио Ромариньо ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины российско-украинская война
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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