Стало известно, когда Ромарио посетит Украину. Есть одно условие
Легендарный бразилец собирается посетить Украину, но чуть позже
Бразильский новичок ФК ЮКСА Ромариньо, который является сыном легендарного нападающего сборной Бразилии Ромарио, рассказал, когда отец может посетить Украину.
– Вопрос не о футболе. Ваш отец Ромарио – сенатор Бразилии. Каково его отношение к ситуации в Украине?
– Отец надеется, что война как можно быстрее закончится.
– Уже известно, когда ваш отец приедет в Киев?
– Как только война немного стихнет…
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
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