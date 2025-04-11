Стало известно, когда Ромарио посетит Украину. Есть одно условие

Бразильский новичок ФК ЮКСА Ромариньо, который является сыном легендарного нападающего сборной Бразилии Ромарио, рассказал, когда отец может посетить Украину.

– Вопрос не о футболе. Ваш отец Ромарио – сенатор Бразилии. Каково его отношение к ситуации в Украине?

– Отец надеется, что война как можно быстрее закончится.

– Уже известно, когда ваш отец приедет в Киев?

– Как только война немного стихнет…

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.