Воссоединение. Известный игрок МЮ получил новый вариант продолжения карьеры
«Брентфорд» хочет видеть в своей команде Кристиана Эриксена
Опытный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен может перебраться в состав «Брентфорда» по завершению контракта с «дьяволами». Уже летом 2025 года истекает срок действия договора футболиста с «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «пчел» Томас Франк на одной из пресс-конференций сказал, что будет рад видеть Эриксена в команде, чем намекнул руководству, кого стоит подписать летом.
«Кристиан очень хороший игрок, и наши двери всегда открыты, чтобы качественные футболисты присоединялись к нам», - сказал Томас.
Напомним, Кристиан полгода находился в «Брентфорде» в сезоне-2021/22. За это время в клубе футболисту удалось провести 11 матчей, в которых оформил один гол, а также отдал четыре ассиста.
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