Ценник в 100 млн. Челси и Барселона могут подписать партнера Трубина
Вангелис Павлидис попал в списки топ-команд Европы
26-летний нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис заинтересовал ведущие команды европейских лиг.
В услугах греческого футболиста заинтересованы два испанских клуба «Барселона» и «Атлетико» Мадрид, а также два представителя АПЛ – «Челси» и «Ньюкасл».
Все четыре коллектива готовы попытаться переманить форварда в ближайшее трансферное окно.
«Бенфика» не готова прощаться со своим ключевым футболистом. Однако лиссабонский клуб готов рассмотреть предложения, если будет предложено за игрока 100 и более миллионов евро.
В нынешнем сезоне Вангелис провел 46 матчей во всех турнирах. На счету Павлидиса 24 забитых мяча и 10 результативных передач.
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