Ценник в 100 млн. Челси и Барселона могут подписать партнера Трубина

26-летний нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис заинтересовал ведущие команды европейских лиг.

В услугах греческого футболиста заинтересованы два испанских клуба «Барселона» и «Атлетико» Мадрид, а также два представителя АПЛ – «Челси» и «Ньюкасл».

Все четыре коллектива готовы попытаться переманить форварда в ближайшее трансферное окно.

«Бенфика» не готова прощаться со своим ключевым футболистом. Однако лиссабонский клуб готов рассмотреть предложения, если будет предложено за игрока 100 и более миллионов евро.

В нынешнем сезоне Вангелис провел 46 матчей во всех турнирах. На счету Павлидиса 24 забитых мяча и 10 результативных передач.