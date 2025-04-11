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Португалия
11 апреля 2025, 07:58 | Обновлено 11 апреля 2025, 09:16
996
0

Ценник в 100 млн. Челси и Барселона могут подписать партнера Трубина

Вангелис Павлидис попал в списки топ-команд Европы

11 апреля 2025, 07:58 | Обновлено 11 апреля 2025, 09:16
996
0
Ценник в 100 млн. Челси и Барселона могут подписать партнера Трубина
IMAGO. Вангелис Павлидис

26-летний нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис заинтересовал ведущие команды европейских лиг.

В услугах греческого футболиста заинтересованы два испанских клуба «Барселона» и «Атлетико» Мадрид, а также два представителя АПЛ – «Челси» и «Ньюкасл».

Все четыре коллектива готовы попытаться переманить форварда в ближайшее трансферное окно.

«Бенфика» не готова прощаться со своим ключевым футболистом. Однако лиссабонский клуб готов рассмотреть предложения, если будет предложено за игрока 100 и более миллионов евро.

В нынешнем сезоне Вангелис провел 46 матчей во всех турнирах. На счету Павлидиса 24 забитых мяча и 10 результативных передач.

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Вангелис Павлидис Барселона Челси Атлетико Мадрид Ньюкасл Бенфика чемпионат Португалии по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига
Андрей Витренко Источник: Record.pt
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