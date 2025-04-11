Моуриньо доволен. Фенербахче готов подписать игрока Ювентуса

Турецкий «Фенербахче» летом стремится оформить трансфер сербского полузащитника «Ювентуса» Филипа Костича, который находится в составе «желтых канареек» на правах аренды.

Главный тренер коллектива из Турции Жозе Моуриньо доволен работой 32-летнего футболиста, поэтому клуб готов сделать все, чтобы оставить Филипа.

Арендное соглашение между «Фенербахче» и «Ювентусом» подписано до конца текущего сезона, однако в договоре присутствует пункт о выкупе контракта игрока, которым турецкий клуб желает воспользоваться.

В этом сезоне сербский футболист отыграл 29 матчей, имея в активе два гола и семь ассистов.