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  4. Моуриньо доволен. Фенербахче готов подписать игрока Ювентуса
Турция
11 апреля 2025, 07:23 | Обновлено 11 апреля 2025, 07:29
148
0

Моуриньо доволен. Фенербахче готов подписать игрока Ювентуса

Турецкий клуб стремится оставить в команде Филипа Костича

11 апреля 2025, 07:23 | Обновлено 11 апреля 2025, 07:29
148
0
Моуриньо доволен. Фенербахче готов подписать игрока Ювентуса
IMAGO. Филип Костич

Турецкий «Фенербахче» летом стремится оформить трансфер сербского полузащитника «Ювентуса» Филипа Костича, который находится в составе «желтых канареек» на правах аренды.

Главный тренер коллектива из Турции Жозе Моуриньо доволен работой 32-летнего футболиста, поэтому клуб готов сделать все, чтобы оставить Филипа.

Арендное соглашение между «Фенербахче» и «Ювентусом» подписано до конца текущего сезона, однако в договоре присутствует пункт о выкупе контракта игрока, которым турецкий клуб желает воспользоваться.

В этом сезоне сербский футболист отыграл 29 матчей, имея в активе два гола и семь ассистов.

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Андрей Витренко Источник: Football-Italia
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