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Италия
11 апреля 2025, 03:50 | Обновлено 11 апреля 2025, 03:52
349
0

Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины

Георгия Судакова очень хочет Наполи

11 апреля 2025, 03:50 | Обновлено 11 апреля 2025, 03:52
349
0
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков стал приоритетной трансферной целью «Наполи» для усиления центра поля, сообщает europacalcio.it.

По информации источника, интерес к 22-летнему хавбеку также проявляют другие клубы.Но «Наполи» имеет преимущество в борьбе за игрока благодаря установленным ранее контактам с его окружением и перспективному предложению.

Отмечается, что переговоры по возможному подписанию Судакова уже были начаты неаполитанским клубом. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов приложить усилия, чтобы оформить трансфер украинца.

Сообщалось, что в Италии верят, что звезда сборной Украины усилит топ-клуб Серии А.

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Георгий Судаков Наполи трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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