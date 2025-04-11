Может не сыграть с Динамо. Стало известно о травме легионера Черноморца

Досадная неприятность, которая произошла на 2-й минуте матча 23-го тура УПЛ «Черноморец» – ЛНЗ, создала кадровую проблему для «моряков». Это произошло после столкновения в центре поля двух игроков команд-соперниц – одессита Йона Шпорна и черкасчанина Назария Муравского. Для первого из них это обернулось тяжелой травмой, из-за которой словенский полузащитник вынужден был покинуть футбольную площадку.

Как стало известно Sport.ua, после тщательного обследования врачи определили характер повреждения словенца. У него диагностирован отрыв боковой связки коленного сустава. Лечение и восстановление при подобных травмах требует от 6 до 8 недель. Если предположить, что реабилитация Шпорна ограничится минимальным сроком, то его возвращение в строй, в лучшем случае, может состояться перед заключительным поединком сезона 2024/25 с «Александрией» (24 мая). Поэтому в матче с киевским «Динамо», который состоится неделей ранее, словенский легионер не сыграет.

В нынешнем чемпионате в составе одесской команды Йон Шпорн провел 16 матчей, в которых голами не отмечался. В них словенец заработал 4 желтых карточки.

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