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Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 14:55 | Обновлено 08 апреля 2025, 14:56
1524
0

Источник рассекретил зарплату Ракицкого в Черноморце

Игорь Бурбас утверждает, что Ярослав получает от 5 до 8 тысяч евро

08 апреля 2025, 14:55 | Обновлено 08 апреля 2025, 14:56
1524
0
Источник рассекретил зарплату Ракицкого в Черноморце
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

28 марта 2025 года одесский «Черноморец» официально объявил о подписании украинского центрального защитника Ярослава Ракицкого.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, в составе «моряков» 35-летний экс-футболист донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины получает среднюю по меркам клуба заработную плату – от 5 до 8 тысяч евро.

Ярослав Ракицкий уже успел провести 2 матча за «Черноморец» – одну игру начал в стартовом составе. Именно в этом поединке, против черкасского ЛНЗ (1:0), опытный игрок отметился голевой передачей на единственный и, соответственно, победный гол одесситов.

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Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас зарплаты
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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