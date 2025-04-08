Источник рассекретил зарплату Ракицкого в Черноморце

28 марта 2025 года одесский «Черноморец» официально объявил о подписании украинского центрального защитника Ярослава Ракицкого.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, в составе «моряков» 35-летний экс-футболист донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины получает среднюю по меркам клуба заработную плату – от 5 до 8 тысяч евро.

Ярослав Ракицкий уже успел провести 2 матча за «Черноморец» – одну игру начал в стартовом составе. Именно в этом поединке, против черкасского ЛНЗ (1:0), опытный игрок отметился голевой передачей на единственный и, соответственно, победный гол одесситов.