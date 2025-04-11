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  4. СВИТОЛИНА: «В командных соревнованиях никогда не знаешь, чего ожидать»
Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2025, 03:32 |
49
0

СВИТОЛИНА: «В командных соревнованиях никогда не знаешь, чего ожидать»

Украинка дала интервью польскому телеканалу перед стартом противостояний КБДК

11 апреля 2025, 03:32 |
49
0
СВИТОЛИНА: «В командных соревнованиях никогда не знаешь, чего ожидать»
Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дала интервью польскому телеканалу Polsat перед стартом матчевых противостояний в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг:

Вам нравится играть в Польше? Вашим последним матчем здесь был благотворительный поединок в поддержку Украины, где вы даже выступили в роли судьи.

– Я помню. Это было замечательное мероприятие для Украины, организованное Игой Свентек. В то время я была беременна, и ту встречу я запомню как особенный момент. Я очень благодарна за организацию такого мероприятия. Я также хотела бы поблагодарить Игу и всех поляков, которые поддерживают Украину в такое трудное время.

– Матчи за сборную Украины для вас имеют большее значение, чем индивидуальные турниры?

– Это большая ответственность и давление, но мне нравится это. Я чувствую, что это делает меня еще более мотивированной. Сейчас, в это непростое для Украины время, мы хотим дарить нашим соотечественникам победы и поводы радоваться нашим достижениям.

– Если посмотреть на индивидуальные достижения и рейтинг, то Украина кажется фаворитом квалификации в Радоме. Воспринимаете ли вы это как большую возможность, чтобы наконец выйти в финал в новом формате турнира?

– У нас хорошая команда, но для нас просто важно как можно лучше подготовиться к этим соревнованиям. Команды в нашей группе довольно сильные. Мы постараемся сыграть хорошо и показать себя с лучшей стороны. Это наша цель. В командных соревнованиях никогда не знаешь, чего ожидать, с чем столкнешься, поэтому мы должны быть хорошо подготовлены.

– Как бы вы охарактеризовали сборную Польши? Среди прочих в ее составе сыграет Магда Линетт. Вы встречались с ней четыре раза и трижды побеждали, но все матчи были упорными.

– Она – сильный соперник и сложный противник. Я ожидаю настоящей битвы. Это будет еще одно противостояние, в котором я постараюсь показать свой лучший теннис.

Фанаты? Мы ожидаем, что придет много болельщиков. Мы ждем их и рассчитываем на их аплодисменты и поддержку. Болельщики могут привести вас к победе, помочь вам, когда вы переживаете трудные моменты на корте, так что да, мы ждем поддержки болельщиков.

11 апреля сине-желтые встретятся с Польшей, а 12 числа – с Швейцарией. В четверг польская команда разгромила швейцарскую со счетом 3:0.

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ВИДЕО. За кулисами: Свитолина, Костюк, Завацкая, Киченок – перед матчами
Элина Свитолина женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг Украина - Польша Украина - Швейцария
Даниил Агарков Источник: Polsat Sport
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