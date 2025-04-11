«Они были решающими». Гендиректор Серии А расхвалил Довбика

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво прокомментировал победу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в голосовании болельщиков за лучшего игрока чемпионата Италии по итогам марта.

«Артем Довбик продолжает расти в ногу с блестящими результатами «Ромы». Три гола, забитые украинским нападающим в марте, стали решающими в принесении команде драгоценных очков в борьбе за место в следующих еврокубках.

За свой первый год в Серии А Довбик уже забил 11 «важных» голов, зарекомендовав себя как полноценный центральный нападающий. Это настоящий форвард, который способен господствовать в штрафной площадке благодаря своей великолепной физической форме и найти путь к воротам с помощью различных решений», – цитирует гендиректора Серии А RomaNews.

Сообщалось, что Довбик – второй украинец, которого выбирали лучшим игроком месяца в Серии А.