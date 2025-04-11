Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Они были решающими». Гендиректор Серии А расхвалил Довбика
Италия
11 апреля 2025, 02:33 |
74
0

«Они были решающими». Гендиректор Серии А расхвалил Довбика

Луиджи Де Сьерво высоко оценил игру украинца

11 апреля 2025, 02:33 |
74
0
«Они были решающими». Гендиректор Серии А расхвалил Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво прокомментировал победу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в голосовании болельщиков за лучшего игрока чемпионата Италии по итогам марта.

«Артем Довбик продолжает расти в ногу с блестящими результатами «Ромы». Три гола, забитые украинским нападающим в марте, стали решающими в принесении команде драгоценных очков в борьбе за место в следующих еврокубках.

За свой первый год в Серии А Довбик уже забил 11 «важных» голов, зарекомендовав себя как полноценный центральный нападающий. Это настоящий форвард, который способен господствовать в штрафной площадке благодаря своей великолепной физической форме и найти путь к воротам с помощью различных решений», – цитирует гендиректора Серии А RomaNews.

Сообщалось, что Довбик – второй украинец, которого выбирали лучшим игроком месяца в Серии А.

По теме:
Удинезе – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФОТО. Прекрасна! Жена Довбика влюбляет в себя Рим
Легенда Днепра – о финале Кубка, золоте УПЛ, Ракицком, Довбике и Зинченко
чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Футбол | 10 апреля 2025, 02:23 4
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ

Роберт положил дубль в ворота Боруссии Дортмунд в первом матче 1/4 финала (4:0)

Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Футбол | 10 апреля 2025, 08:18 3
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии

Испанец хочет, чтобы клуб как можно быстрее с ним подписал контракт

Целе – Фиорентина – 1:2. Раньери и Мандрагора. Видео голов и обзор
Футбол | 11.04.2025, 01:59
Целе – Фиорентина – 1:2. Раньери и Мандрагора. Видео голов и обзор
Целе – Фиорентина – 1:2. Раньери и Мандрагора. Видео голов и обзор
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Футбол | 10.04.2025, 20:06
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Неожиданное поражение Лацио. Буде-Глимт сделал заявку на выход в полуфинал
Футбол | 10.04.2025, 21:36
Неожиданное поражение Лацио. Буде-Глимт сделал заявку на выход в полуфинал
Неожиданное поражение Лацио. Буде-Глимт сделал заявку на выход в полуфинал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
10.04.2025, 01:15 4
Футбол
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
10.04.2025, 09:30 1
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
09.04.2025, 08:24 7
Футбол
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
10.04.2025, 05:10 3
Футбол
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
09.04.2025, 11:14 19
Футбол
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
10.04.2025, 12:20
Бокс
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
10.04.2025, 08:36 3
Футбол
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
09.04.2025, 13:38 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем