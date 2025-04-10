Довбик – второй украинец, которого выбирали лучшим игроком месяца в Серии А
Украинскому форварду покорилось интересное достижение
Украинский нападающий Рома Артем Довбик признан лучшим игроком чемпионата Италии в марте.
В голосовании украинский форвавд обошел Николо Бареллу из «Интера», Люка Да Кунью из «Комо», Николо Фаджоли из «Фиорентины», Риккардо Орсолини из «Болоньи» и Умара Соле из «Удинезе».
Эта награда стала для Артема первой похожей в Италии и третьей для украинских футболистов в целом.
Дважды лучшим игроком месяца в Серии А признавался Руслан Малиновский.
- Май 2021 года – Руслан Малиновский
- Февраль 2022 года – Руслан Малиновский
- Март 2025 года – Артем Довбик
Ранее сообщалось, что изменения в Роме коснутся Довбика и Шомуродова.
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