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  4. Довбик – второй украинец, которого выбирали лучшим игроком месяца в Серии А
Италия
10 апреля 2025, 16:29 | Обновлено 10 апреля 2025, 17:50
1438
3

Довбик – второй украинец, которого выбирали лучшим игроком месяца в Серии А

Украинскому форварду покорилось интересное достижение

10 апреля 2025, 16:29 | Обновлено 10 апреля 2025, 17:50
1438
3
Довбик – второй украинец, которого выбирали лучшим игроком месяца в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Рома Артем Довбик признан лучшим игроком чемпионата Италии в марте.

В голосовании украинский форвавд обошел Николо Бареллу из «Интера», Люка Да Кунью из «Комо», Николо Фаджоли из «Фиорентины», Риккардо Орсолини из «Болоньи» и Умара Соле из «Удинезе».

Эта награда стала для Артема первой похожей в Италии и третьей для украинских футболистов в целом.

Дважды лучшим игроком месяца в Серии А признавался Руслан Малиновский.

  • Май 2021 года – Руслан Малиновский
  • Февраль 2022 года – Руслан Малиновский
  • Март 2025 года – Артем Довбик

Ранее сообщалось, что изменения в Роме коснутся Довбика и Шомуродова.

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Серия A Артем Довбик Руслан Малиновский Рома Рим статистика чемпионат Италии по футболу лучший игрок
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 3
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adidas77
У нас би цих титулів у Серії А було в десяток разів більше, якби такий приз давали за часів Шеви. 
Довбика від душі вітаю, так тримати! 
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+9
Pavel_i_CO
Треба уточнювати, що коли Шева грав в Мілані, то цієї нагороди не існувало 
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+2
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