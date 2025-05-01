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  4. Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
Major League Soccer
01 мая 2025, 00:44 |
641
0

Лионель Месси станет совладельцем известного клуба

Аргентинец может продлить контракт с флоридским клубом, а затем стать их акционерами

01 мая 2025, 00:44 |
641
0
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский футболист Лионель Месси определился со своим будущим.

По информации Transferfeed, «Интер Майами» приблизился к новому соглашению с аргентинцем – сам Месси также хочет остаться. Окончательное решение будет принято в течение следующих двух месяцев. Отмечается, что Месси после завершения карьеры станет совладельцем «Интер» Майами.

В этом сезоне Месси провел 11 матчей, в которых отметился 8 точными ударами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

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Лионель Месси Major League Soccer (MLS) Интер Майами
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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