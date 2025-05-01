Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
Аргентинец может продлить контракт с флоридским клубом, а затем стать их акционерами
Аргентинский футболист Лионель Месси определился со своим будущим.
По информации Transferfeed, «Интер Майами» приблизился к новому соглашению с аргентинцем – сам Месси также хочет остаться. Окончательное решение будет принято в течение следующих двух месяцев. Отмечается, что Месси после завершения карьеры станет совладельцем «Интер» Майами.
В этом сезоне Месси провел 11 матчей, в которых отметился 8 точными ударами и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.
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