Лионель Месси станет совладельцем известного клуба

Аргентинский футболист Лионель Месси определился со своим будущим.

По информации Transferfeed, «Интер Майами» приблизился к новому соглашению с аргентинцем – сам Месси также хочет остаться. Окончательное решение будет принято в течение следующих двух месяцев. Отмечается, что Месси после завершения карьеры станет совладельцем «Интер» Майами.

В этом сезоне Месси провел 11 матчей, в которых отметился 8 точными ударами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.