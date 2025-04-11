ВИДЕО. Футболиста Барселоны эпично затроллили за внешний вид

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо пошутил над внешним видом Ламина Ямаля после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.

Напомним, что «Барса» обыграла немецкий клуб со счётом 4:0 и практически обеспечила себе место в полуфинале.

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Араухо решил заснять аутфит 17-летнего вингера и поделиться в сторис Instagram.

«Это курточка моей дочери, Ламин», – пошутил уругвайский центрбек.