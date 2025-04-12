Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал

Президент «Реала» Флорентино Перес принял окончательное решение относительно главного тренера команды.

По информации испанских СМИ, Перес после поражения «Реала» против «Арсенала» (0:3) в Лиге чемпионов определил, что команде нужны большие изменения – пришло время менять тренера. Перес даст Анчелотти последние шанс – ему надо выиграть Ла Лигу, Кубок Испании и КЧМ-2025. Если итальянец потерпит неудачу – то команду возглавит Хаби Алонсо.

Сообщается, что Перес провел положительные переговоры с Алонсо – тот согласен возглавить мадридский гранд.

Ранее Анчелотти назвал главного виновника в поражении «Реала» от «Арсенала».