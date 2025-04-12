Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
«Реал» возглавит Хаби Алонсо
Президент «Реала» Флорентино Перес принял окончательное решение относительно главного тренера команды.
По информации испанских СМИ, Перес после поражения «Реала» против «Арсенала» (0:3) в Лиге чемпионов определил, что команде нужны большие изменения – пришло время менять тренера. Перес даст Анчелотти последние шанс – ему надо выиграть Ла Лигу, Кубок Испании и КЧМ-2025. Если итальянец потерпит неудачу – то команду возглавит Хаби Алонсо.
Сообщается, что Перес провел положительные переговоры с Алонсо – тот согласен возглавить мадридский гранд.
Ранее Анчелотти назвал главного виновника в поражении «Реала» от «Арсенала».
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