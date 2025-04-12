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  4. Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Испания
12 апреля 2025, 00:22 |
172
0

Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал

«Реал» возглавит Хаби Алонсо

12 апреля 2025, 00:22 |
172
0
Перес окончательно решил, кто дальше будет тренировать Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес принял окончательное решение относительно главного тренера команды.

По информации испанских СМИ, Перес после поражения «Реала» против «Арсенала» (0:3) в Лиге чемпионов определил, что команде нужны большие изменения – пришло время менять тренера. Перес даст Анчелотти последние шанс – ему надо выиграть Ла Лигу, Кубок Испании и КЧМ-2025. Если итальянец потерпит неудачу – то команду возглавит Хаби Алонсо.

Сообщается, что Перес провел положительные переговоры с Алонсо – тот согласен возглавить мадридский гранд.

Ранее Анчелотти назвал главного виновника в поражении «Реала» от «Арсенала».

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Флорентино Перес Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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