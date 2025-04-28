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  4. Вот это поворот! За испанского футболиста предложили 400 миллионов евро
Испания
28 апреля 2025, 04:06 |
249
1

Вот это поворот! За испанского футболиста предложили 400 миллионов евро

Саудовская Аравия заманивает Ламина Ямаля

28 апреля 2025, 04:06 |
249
1
Вот это поворот! За испанского футболиста предложили 400 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямаль заинтересовал клубы из Саудовской Аравии.

По информации испанского портала Fichajes, один из саудовских клубов подготовил для «Барселоны» невиданное предложение – 400 миллионов евро. Саудиты хотят воспользоваться тем, что Ямаль еще не подписал новый контракт с «Барселоной» и заманивает его большими деньгами.

В этом сезоне Ямаль провел 47 матчей, забил 14 голов и отдал 22 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что к Ямалю проявляет интерес «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Руководство двух клубов провело переговоры с окружением Ямаля относительно возможного трансфера.

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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Lulinnha
В таком детском возрасте и такие фантастические показатели на топ уровне. 
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