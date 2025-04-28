Вот это поворот! За испанского футболиста предложили 400 миллионов евро
Саудовская Аравия заманивает Ламина Ямаля
Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямаль заинтересовал клубы из Саудовской Аравии.
По информации испанского портала Fichajes, один из саудовских клубов подготовил для «Барселоны» невиданное предложение – 400 миллионов евро. Саудиты хотят воспользоваться тем, что Ямаль еще не подписал новый контракт с «Барселоной» и заманивает его большими деньгами.
В этом сезоне Ямаль провел 47 матчей, забил 14 голов и отдал 22 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что к Ямалю проявляет интерес «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Руководство двух клубов провело переговоры с окружением Ямаля относительно возможного трансфера.
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