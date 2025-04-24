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  4. Два клуба АПЛ хотят купить Ямаля. Барселона приняла решение
Испания
24 апреля 2025, 01:56 |
178
0

Два клуба АПЛ хотят купить Ямаля. Барселона приняла решение

Испанцем интересуется «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»

24 апреля 2025, 01:56 |
178
0
Два клуба АПЛ хотят купить Ямаля. Барселона приняла решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Звездный испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль заинтересовал клубы из чемпионата Англии.

По информации El Nacional, к Ямалю проявляет интерес «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Руководство двух клубов провело переговоры с окружением Ямаля относительно возможного трансфера. Однако «Барселона» спокойна и приближается к продлению контракта со своим воспитанником. «Сине-гранатовые» не рассматривают трансфер футболиста.

В этом сезоне Ямаль провел 44 матча, забил 14 голов и сделал 21 ассист. Ранее сообщалось, что Ямаль попросил «Барселону» подписать центрбека «Борнмута».

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Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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