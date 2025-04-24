Два клуба АПЛ хотят купить Ямаля. Барселона приняла решение

Звездный испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль заинтересовал клубы из чемпионата Англии.

По информации El Nacional, к Ямалю проявляет интерес «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Руководство двух клубов провело переговоры с окружением Ямаля относительно возможного трансфера. Однако «Барселона» спокойна и приближается к продлению контракта со своим воспитанником. «Сине-гранатовые» не рассматривают трансфер футболиста.

В этом сезоне Ямаль провел 44 матча, забил 14 голов и сделал 21 ассист. Ранее сообщалось, что Ямаль попросил «Барселону» подписать центрбека «Борнмута».