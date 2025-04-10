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10 апреля 2025, 23:42 | Обновлено 11 апреля 2025, 00:00
481
0

ВИДЕО. Как отдыхают Лунины. Потусили на концерте звездного певца

Анастасия и Андрей наслаждаются жизнью в Испании

10 апреля 2025, 23:42 | Обновлено 11 апреля 2025, 00:00
481
0
ВИДЕО. Как отдыхают Лунины. Потусили на концерте звездного певца
Instagram. Анастасия и Андрей Лунины

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин и его жена Анастасия посетили концерт певца мирового уровня – MALUMA.

Анастасия поделилась видео с мероприятия, на которых она наслаждается музыкой и атмосферой шоу.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Компанию ей составил муж, и судя по фото, они чудесно провели вечер.

Пара поженилась в 2021 году, живя в Мадриде, и воспитывает сына, который родился в 2022 году.

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видео видео-реклама Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин Реал Мадрид
Максим Лапченко Источник: Instagram
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