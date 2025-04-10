ВИДЕО. Как отдыхают Лунины. Потусили на концерте звездного певца

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин и его жена Анастасия посетили концерт певца мирового уровня – MALUMA.

Анастасия поделилась видео с мероприятия, на которых она наслаждается музыкой и атмосферой шоу.

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Компанию ей составил муж, и судя по фото, они чудесно провели вечер.

Пара поженилась в 2021 году, живя в Мадриде, и воспитывает сына, который родился в 2022 году.