Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо

Донецкий «Шахтер» может подписать украинского фулбека киевского «Динамо» Александра Караваева, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, один из менеджеров донецкого клуба намерен вернуть 32летнего футболиста в клуб в качестве замены Ефима Конопли.

Александр Караваев является воспитанником «Шахтера», но за основную команду клуба так и не сыграл. С 2019 года выступает за киевское «Динамо». Пока что неизвестна позиция игрока по возможному трансферу.

Ранее сообщалось о том, что именитый клуб интересуется игроком «Шахтера».