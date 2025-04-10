Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Александр Караваев может вернуться в донецкий клуб
Донецкий «Шахтер» может подписать украинского фулбека киевского «Динамо» Александра Караваева, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, один из менеджеров донецкого клуба намерен вернуть 32летнего футболиста в клуб в качестве замены Ефима Конопли.
Александр Караваев является воспитанником «Шахтера», но за основную команду клуба так и не сыграл. С 2019 года выступает за киевское «Динамо». Пока что неизвестна позиция игрока по возможному трансферу.
Ранее сообщалось о том, что именитый клуб интересуется игроком «Шахтера».
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