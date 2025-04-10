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Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 20:06 | Обновлено 10 апреля 2025, 21:08
5491
17

Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо

Александр Караваев может вернуться в донецкий клуб

10 апреля 2025, 20:06 | Обновлено 10 апреля 2025, 21:08
5491
17
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Донецкий «Шахтер» может подписать украинского фулбека киевского «Динамо» Александра Караваева, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, один из менеджеров донецкого клуба намерен вернуть 32летнего футболиста в клуб в качестве замены Ефима Конопли.

Александр Караваев является воспитанником «Шахтера», но за основную команду клуба так и не сыграл. С 2019 года выступает за киевское «Динамо». Пока что неизвестна позиция игрока по возможному трансферу.

Ранее сообщалось о том, что именитый клуб интересуется игроком «Шахтера».

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Tom
Звучить на межі фантастики. 
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FunnyCat_____
Как ни зайду на сайт, так местная ебанашка сама с собой светские беседы ведет 
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0
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Pecheneg2010
Зачем Шахтеру нужен этот днарь?
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0
Pavel_i_CO
Житэлєй Бамбаса вже так мало, що вони самі з собою спілкуються, щоб всі думали, що їх багато)))
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-1
😸
Купить ще бразильців, бо мало
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-1
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😸
Караваєв мабуть сміється 
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-1
Sudakov GOAT
Соглашусь с Полковником. Сегодня не 1 апреля. У нас свои Винисиус и Конопля молодые топ игроки. Незачем нам динамовские приспешники ветераны
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-1
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Полковник
Сегодня 10 апреля☝️☝️☝️☝️а не 1 апреля 
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-2
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